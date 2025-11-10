Argentinos Juniors x Belgrano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pelo Argentino

Argentinos Juniors x Belgrano disputam hoje, segunda-feira (10/11), uma partida pela 15° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo acontecerá às 21h15 (horário de Brasília), no Estádio Bautista Gargantini, em Mendoza, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Argentinos Juniors x Belgrano ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 21h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Belgrano é o 9° colocado do Grupo A da segunda fase do Campeonato Argentino e soma 4 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, 13 gols marcados e 10 gols sofridos. O time está invicto há 7 rodadas da competição, com apenas 2 vitórias.

Já o Argentinos Juniors ocupa a 12° posição do mesmo grupo com 5 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, 15 gols marcados e 12 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

No dia 23 de outubro, Argentinos Juniors venceu Belgrano por 2 a 1, em partida pela semifinal da Copa Argentina.

Argentinos Juniors x Belgrano: prováveis escalações

Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina e Diego Porcel. Técnico: Nicolás Diez.

Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Federico Ricca; Ulises Sánchez, Lucas Menossi, Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández e Franco Jara. Técnico: Ricardo Zielinski.

FICHA TÉCNICA

Argentinos Juniors x Belgrano

Campeonato Argentino

Local: Estádio Bautista Gargantini, em Mendoza, Argentina

Data/Horário: 10 de novembro de 2025, 21h15