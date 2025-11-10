Argentinos Juniors x Belgrano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pelo Argentino Argentinos Juniors e Belgrano jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 10.11.25 20h15 O Argentinos Juniors venceu Belgrano por 2 a 1 pela semifinal da Copa Argentina, realizada no dia 23 de outubro (X/ @Belgrano) Argentinos Juniors x Belgrano disputam hoje, segunda-feira (10/11), uma partida pela 15° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo acontecerá às 21h15 (horário de Brasília), no Estádio Bautista Gargantini, em Mendoza, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Argentinos Juniors x Belgrano ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 21h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Belgrano é o 9° colocado do Grupo A da segunda fase do Campeonato Argentino e soma 4 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, 13 gols marcados e 10 gols sofridos. O time está invicto há 7 rodadas da competição, com apenas 2 vitórias. Já o Argentinos Juniors ocupa a 12° posição do mesmo grupo com 5 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, 15 gols marcados e 12 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. No dia 23 de outubro, Argentinos Juniors venceu Belgrano por 2 a 1, em partida pela semifinal da Copa Argentina. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (10/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Série A argentina movimentam o futebol nesta segunda-feira Independiente Rivadavia x Central Córdoba: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (10) pelo Argentino Independiente Rivadavia e Central Córdoba jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Argentinos Juniors x Belgrano: prováveis escalações Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina e Diego Porcel. Técnico: Nicolás Diez. Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Federico Ricca; Ulises Sánchez, Lucas Menossi, Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández e Franco Jara. Técnico: Ricardo Zielinski. FICHA TÉCNICA
Argentinos Juniors x Belgrano
Campeonato Argentino
Local: Estádio Bautista Gargantini, em Mendoza, Argentina
Data/Horário: 10 de novembro de 2025, 21h15 