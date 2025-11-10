Independiente Rivadavia x Central Córdoba: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (10) pelo Argentino

Independiente Rivadavia x Central Córdoba disputam hoje, segunda-feira (10/11), uma partida pela 15° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo ocorrerá às 21h15 (horário de Brasília), no Estádio Bautista Gargantini, em Mendoza, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Independiente Rivadavia x Córdoba ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 21h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Independiente Rivadavia é o lanterna do Grupo A da segunda fase do Campeonato Argentino e soma 2 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 12 gols marcados e 17 gols sofridos. O time não vence há 7 rodadas da competição.

Já a Central Córdoba está em 3° lugar no mesmo grupo e acumula 5 vitórias, 7 empates, 2 derrotas, 16 gols marcados e 10 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Independiente Rivadavia x Córdoba: prováveis escalações

Independiente Rivadavia: Gonzalo Marinelli (Agustín Lastra), Alejo Osella, Leonardo Costa, Sheyko Studer, Luciano Gomez; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa e Alex Arce. Técnico: Alfredo Berti.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentin, Matías Vera, Lucas Besozzi; Leonardo Heredia. Técnico: Omar De Felippe.

FICHA TÉCNICA

Independiente Rivadavia x Central Córdoba

Campeonato Argentino

Local: Estádio Bautista Gargantini, em Mendoza, Argentina

Data/Horário: 10 de novembro de 2025, 21h15