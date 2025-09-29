Amazonas x Chapecoense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/09) pela Série B

Amazonas x Chapecoense disputam hoje, segunda-feira (29/09), a 29° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo começará às 16h (horário de Brasília), no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Amazonas x Chapecoense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Amazonas é o vice-lanterna da Série B com 6 vitórias, 9 empates, 13 derrotas, 28 gols marcados e 41 gols sofridos. O time registrou 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas.

Já a Chapecoense ocupa a 8° posição e acumula 12 vitórias, 5 empates, 11 derrotas, 38 gols marcados e 29 gols sofridos. A equipe não vence há 5 rodadas da competição.

VEJA MAIS

Amazonas x Chapecoense: prováveis escalações

Amazonas: Zé Carlos; Castrillón, Iverton, Léo Coelho, e Rafael Monteiro; Alvariño, Erick Varão e Rafael Tavares; Luan Silva, Kevin e Henrique Almeida. Técnico: Márcio Zanardi.

Chapecoense: Rafael Santos; Eduardo Doma, Bruno Leonardo, João Paulo, Walter Clar; Pedro Martins, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto, Marcinho; Italo e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

FICHA TÉCNICA

Amazonas x Chapecoense

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM)

Data/Horário: 29 de setembro de 2025, 16h