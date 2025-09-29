Amazonas x Chapecoense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/09) pela Série B Amazonas e Chapecoense jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 29.09.25 15h00 A Chapecoense soma 14 pontos a mais que o Amazonas na Série B (Rafael Bressan/ ACF) Amazonas x Chapecoense disputam hoje, segunda-feira (29/09), a 29° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo começará às 16h (horário de Brasília), no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Amazonas x Chapecoense ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Amazonas é o vice-lanterna da Série B com 6 vitórias, 9 empates, 13 derrotas, 28 gols marcados e 41 gols sofridos. O time registrou 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas. Já a Chapecoense ocupa a 8° posição e acumula 12 vitórias, 5 empates, 11 derrotas, 38 gols marcados e 29 gols sofridos. A equipe não vence há 5 rodadas da competição. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Genoa x Lazio: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (29/09) pelo Campeonato Italiano Genoa e Lazio jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Al Duhail x Al Ahli: onde assistir e escalações do jogo hoje (29/09) pela Liga dos Campeões da AFC Al Duhail e Al Ahli jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo Amazonas x Chapecoense: prováveis escalações Amazonas: Zé Carlos; Castrillón, Iverton, Léo Coelho, e Rafael Monteiro; Alvariño, Erick Varão e Rafael Tavares; Luan Silva, Kevin e Henrique Almeida. Técnico: Márcio Zanardi. Chapecoense: Rafael Santos; Eduardo Doma, Bruno Leonardo, João Paulo, Walter Clar; Pedro Martins, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto, Marcinho; Italo e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo. FICHA TÉCNICA Amazonas x Chapecoense Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM) Data/Horário: 29 de setembro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave campeonato brasileiro série b amazonas chapecoense jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Valencia x Oviedo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/09) por La Liga Valencia e Real Oviedo jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 29.09.25 15h00 Campeonato Inglês Everton x West Ham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (29/09) pela Premier League Everton e West Ham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 29.09.25 15h00 Campeonato Português Arouca x Porto: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (29/09) pela Liga Portugal Arouca e Porto jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 29.09.25 15h00 Campeonato Brasileiro Série B Amazonas x Chapecoense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/09) pela Série B Amazonas e Chapecoense jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 29.09.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue 28.09.25 12h13 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 29.09.25 7h00 ACESSO GARANTIDO Subiu! Resultado de time de Hélio dos Anjos garante acesso à Série B Com o empate, a Série C conheceu o primeiro time a garantir acesso à Série B de 2026 29.09.25 14h04 Celebração Após um ano sem jogar, lateral do Remo se emociona com retorno: 'Estou de volta' Jorge atuou os 90 minutos da partida contra o CRB-AL, que terminou com vitória azulina por 4 a 2, no último domingo (28), no Mangueirão 29.09.25 10h08