O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Após um ano sem jogar, lateral do Remo se emociona com retorno: 'Estou de volta'

Jorge atuou os 90 minutos da partida contra o CRB-AL, que terminou com vitória azulina por 4 a 2, no último domingo (28), no Mangueirão

O Liberal

O Remo voltou a jogar bem e vencer em casa. No último domingo (28), o clube azulino fez 4 a 2 sobre o CRB-AL e conquistou a primeira vitória como mandante no returno da Série B. Além disso, a partida foi muito especial para o lateral Jorge, que não atuava oficialmente há mais de um ano. Ao fim do jogo, o jogador se emocionou com o momento e celebrou o triunfo pessoal e profissional.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"É difícil. É Deus na minha vida. Só Deus sabe o que passei. Todo atleta tem seus níveis altos e baixos. Diante de uma lesão, tem que ser muito forte mentalmente. Talvez, se não tivesse a família do meu lado como eu tenho a minha... o meu pai, que está comigo desde sempre, foi um dos caras que mais acreditou em mim até o final", disse o jogador, bastante emocionado.

"Praticamente dois anos sem poder sentir essa emoção de estar em campo, me dando alegria de sentir o que é futebol, e hoje eu pude concluir o jogo inteiro após muitas pessoas me darem como aposentado. Mas eu jamais acreditei nessas palavras e hoje eu pude provar que estou de volta e posso dar muito mais para o Remo", completou Jorge.

O lateral foi anunciado pelo Remo no início de setembro. A contratação do jogador veio acompanhada de desconfiança, já que ele havia feito apenas 10 jogos em 2024 e vinha sofrendo com lesões.

Em 2023, Jorge assinou com o Fluminense, após passagem pelo Palmeiras em seu retorno ao Brasil. Contudo, a trajetória no tricolor carioca foi interrompida por uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, que o deixou sem jogar durante todo o ano, atuando em apenas quatro partidas pelo Flu. Recuperado, ele seguiu para o CRB-AL, mas também não teve sequência: disputou somente 10 jogos e estava sem atuar desde 15 de setembro de 2024.

Por isso, o duelo do último domingo foi marcado pela emoção para Jorge. Em um vídeo divulgado pelo Remo, ao final da partida, é possível ver vários atletas e membros do clube azulino abraçando o lateral.

Agora, Jorge e o Remo voltam suas atenções para o Operário-PR. No próximo domingo (5), o Leão Azul encara o Fantasma pela 30ª rodada da Série B, no estádio Germano Krüger.

.
.

Palavras-chave

esportes

futebol

remo

série b
Remo
.
