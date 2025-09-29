Após um ano sem jogar, lateral do Remo se emociona com retorno: 'Estou de volta' Jorge atuou os 90 minutos da partida contra o CRB-AL, que terminou com vitória azulina por 4 a 2, no último domingo (28), no Mangueirão O Liberal 29.09.25 10h08 O Remo voltou a jogar bem e vencer em casa. No último domingo (28), o clube azulino fez 4 a 2 sobre o CRB-AL e conquistou a primeira vitória como mandante no returno da Série B. Além disso, a partida foi muito especial para o lateral Jorge, que não atuava oficialmente há mais de um ano. Ao fim do jogo, o jogador se emocionou com o momento e celebrou o triunfo pessoal e profissional. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo "É difícil. É Deus na minha vida. Só Deus sabe o que passei. Todo atleta tem seus níveis altos e baixos. Diante de uma lesão, tem que ser muito forte mentalmente. Talvez, se não tivesse a família do meu lado como eu tenho a minha... o meu pai, que está comigo desde sempre, foi um dos caras que mais acreditou em mim até o final", disse o jogador, bastante emocionado. "Praticamente dois anos sem poder sentir essa emoção de estar em campo, me dando alegria de sentir o que é futebol, e hoje eu pude concluir o jogo inteiro após muitas pessoas me darem como aposentado. Mas eu jamais acreditei nessas palavras e hoje eu pude provar que estou de volta e posso dar muito mais para o Remo", completou Jorge. VEJA MAIS Guto Ferreira agradece torcida azulina e exalta elenco após vitória do Remo Em sua estreia, o técnico remista preferiu transferir os méritos do resultado para os jogadores e ressaltou o papel da torcida no triunfo Dia Internacional da Língua de Sinais: inclusão ainda é desafio para torcedores surdos no futebol Professora Carolina Quaresma viralizou ao ensinar sinais de Remo e Paysandu e defende presença da língua de sinais em transmissões esportivas Ex-jogador do Remo, Alex Dias relembra primeiro RexPa e revela o que fez com dinheiro do 'bicho' Atacante começou carreira no Leão e falou sobre estreia em clássico durante participação em podcast O lateral foi anunciado pelo Remo no início de setembro. A contratação do jogador veio acompanhada de desconfiança, já que ele havia feito apenas 10 jogos em 2024 e vinha sofrendo com lesões. Em 2023, Jorge assinou com o Fluminense, após passagem pelo Palmeiras em seu retorno ao Brasil. Contudo, a trajetória no tricolor carioca foi interrompida por uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, que o deixou sem jogar durante todo o ano, atuando em apenas quatro partidas pelo Flu. Recuperado, ele seguiu para o CRB-AL, mas também não teve sequência: disputou somente 10 jogos e estava sem atuar desde 15 de setembro de 2024. Por isso, o duelo do último domingo foi marcado pela emoção para Jorge. Em um vídeo divulgado pelo Remo, ao final da partida, é possível ver vários atletas e membros do clube azulino abraçando o lateral. Agora, Jorge e o Remo voltam suas atenções para o Operário-PR. No próximo domingo (5), o Leão Azul encara o Fantasma pela 30ª rodada da Série B, no estádio Germano Krüger. 