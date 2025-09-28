Guto Ferreira agradece torcida azulina e exalta elenco após vitória do Remo Em sua estreia, o técnico remista preferiu transferir os méritos do resultado para os jogadores e ressaltou o papel da torcida no triunfo O Liberal 28.09.25 21h55 Técnico remista Guto Ferreira (Foto: Reprodução/Remo TV) Após a vitória do Clube do Remo por 4 a 2 sobre o CRB, no Mangueirão, pela 29ª rodada da Série B, o técnico Guto Ferreira concedeu sua primeira entrevista coletiva no comando azulino. Em sua estreia, ele preferiu transferir os méritos do resultado para os jogadores e ressaltou o papel da torcida no triunfo. “Eu vou assumir esses parabéns, mas não é pra mim não, é pra minha equipe. O mérito é todo deles, dos jogadores”, afirmou. O treinador destacou que, com apenas dois dias de trabalho, não teria como implantar mudanças profundas no time. Segundo ele, a principal contribuição foi resgatar a confiança do elenco. “O que nós fizemos foi mostrar pra eles o que eles têm dentro deles. Resgatou atitude, resgatou entrega”. Sobre o desempenho em campo, Guto elogiou a forma como os jogadores reagiram após o gol inicial do CRB. “A gente não se intimidou. O Remo não se intimidou, os jogadores do Remo não se intimidaram”. Ele explicou que o empate rápido em cobrança de falta de Diego Hernández trouxe tranquilidade, seguido da virada ainda no primeiro tempo. O treinador também analisou a eficiência azulina nas transições rápidas, fundamentais para a vitória. “Nós apenas ajustamos o posicionamento, e eles conseguiram desenvolver o que já tinham de melhor. Três dos gols saíram em contra-ataques, porque a equipe conseguiu jogar dentro da característica dela”, observou. Outro ponto destacado foi a entrega dos atletas que substituíram titulares. “Quem entrou, entrou com muita disposição, com muita vontade, e impôs a sua qualidade”. Para Guto, esse aspecto fortalece a disputa interna por posições e aumenta as opções para o restante da temporada. A torcida azulina também recebeu agradecimentos especiais do técnico. “O Remo nunca joga com 11 dentro de casa, porque essa torcida empurra mesmo. Nós tomamos o gol e a torcida não botou o time pra baixo, seguiu empurrando. É muito melhor quando a gente consegue participar da vitória, e a torcida do Remo participa das vitórias”. Com uma semana cheia de treinos antes da próxima rodada, contra o Operário-PR em Ponta Grossa, Guto Ferreira disse acreditar que o triunfo pode dar mais confiança ao grupo. “Agora é seguir acreditando que nós podemos fazer melhor e buscar um resultado importante fora de casa”, disse o comandante azulino. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo guto ferreira serie b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FALA, TREINADOR! Guto Ferreira agradece torcida azulina e exalta elenco após vitória do Remo Em sua estreia, o técnico remista preferiu transferir os méritos do resultado para os jogadores e ressaltou o papel da torcida no triunfo 28.09.25 21h55 DEU LEÃO! De virada, Remo vence o CRB no Mangueirão e volta a pensar no G4 da Série B A partida foi válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2025 28.09.25 20h09 DEFINIDO! Remo divulga escalação para enfrentar o CRB no Mangueirão pela Série B A partida é decisiva para a equipe azulina, que busca somar pontos importantes na reta final da competição 28.09.25 17h40 Futebol Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela 28.09.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue 28.09.25 12h13 JOGÃO! Paysandu vira de forma épica e vence o líder Criciúma fora de casa O resultado interrompeu um jejum que vinha desde julho e recoloca a esperança de escapar do rebaixamento no coração da torcida 28.09.25 17h59 MMA Belfort detona Wanderlei após confusão em luta com Popó: 'O Brasil inteiro viu essa vergonha' A luta deste domingo terminou no quarto round, com vitória de Popó por desclassificação 28.09.25 11h37 Futebol Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela 28.09.25 8h00