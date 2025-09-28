Guto Ferreira agradece torcida azulina e exalta elenco após vitória do Remo

Após a vitória do Clube do Remo por 4 a 2 sobre o CRB, no Mangueirão, pela 29ª rodada da Série B, o técnico Guto Ferreira concedeu sua primeira entrevista coletiva no comando azulino. Em sua estreia, ele preferiu transferir os méritos do resultado para os jogadores e ressaltou o papel da torcida no triunfo.

“Eu vou assumir esses parabéns, mas não é pra mim não, é pra minha equipe. O mérito é todo deles, dos jogadores”, afirmou. O treinador destacou que, com apenas dois dias de trabalho, não teria como implantar mudanças profundas no time. Segundo ele, a principal contribuição foi resgatar a confiança do elenco. “O que nós fizemos foi mostrar pra eles o que eles têm dentro deles. Resgatou atitude, resgatou entrega”.

Sobre o desempenho em campo, Guto elogiou a forma como os jogadores reagiram após o gol inicial do CRB. “A gente não se intimidou. O Remo não se intimidou, os jogadores do Remo não se intimidaram”. Ele explicou que o empate rápido em cobrança de falta de Diego Hernández trouxe tranquilidade, seguido da virada ainda no primeiro tempo.

O treinador também analisou a eficiência azulina nas transições rápidas, fundamentais para a vitória. “Nós apenas ajustamos o posicionamento, e eles conseguiram desenvolver o que já tinham de melhor. Três dos gols saíram em contra-ataques, porque a equipe conseguiu jogar dentro da característica dela”, observou.

Outro ponto destacado foi a entrega dos atletas que substituíram titulares. “Quem entrou, entrou com muita disposição, com muita vontade, e impôs a sua qualidade”. Para Guto, esse aspecto fortalece a disputa interna por posições e aumenta as opções para o restante da temporada.

A torcida azulina também recebeu agradecimentos especiais do técnico. “O Remo nunca joga com 11 dentro de casa, porque essa torcida empurra mesmo. Nós tomamos o gol e a torcida não botou o time pra baixo, seguiu empurrando. É muito melhor quando a gente consegue participar da vitória, e a torcida do Remo participa das vitórias”.

Com uma semana cheia de treinos antes da próxima rodada, contra o Operário-PR em Ponta Grossa, Guto Ferreira disse acreditar que o triunfo pode dar mais confiança ao grupo. “Agora é seguir acreditando que nós podemos fazer melhor e buscar um resultado importante fora de casa”, disse o comandante azulino.