Ex-jogador do Remo, Alex Dias relembra primeiro RexPa e revela o que fez com dinheiro do 'bicho'

O ex-atacante Alex Dias, que iniciou sua carreira profissional no Clube do Remo entre os anos de 1991 e 1994, participou recentemente do podcast Basticast e relembrou momentos marcantes do início de sua trajetória no futebol. Natural de Rio Brilhante (MS), ele contou como foi viver a experiência do primeiro clássico RexPa, mesmo sem entrar em campo, e revelou o destino do dinheiro que recebeu na ocasião.

“É uma história até engraçada”, começou o ex-jogador. “Quando fui convocado pro profissional do Remo, não joguei, fiquei no banco. Foi num clássico. Aí já viu, aquela história de infância pobre… cheguei num hotel cinco estrelas junto com os profissionais. Rapaz, eu comi exagerado, não podia ver aquela comida. Passei mal, vomitei.”

Mesmo sem atuar na partida, Alex destacou a importância da experiência para sua formação e a emoção de estar envolvido no maior clássico do Norte. O jogo terminou empatado, e os jogadores receberam o tradicional "bicho", premiação paga por resultado positivo. Para o jovem atacante, o valor foi surpreendente.

“O empate deu umas dez vezes mais no bicho do que minha ajuda de custo. Lembro que peguei tudo e mandei pra minha avó, pra minha família", contou. “Ali [no Re-Pa] era o momento em que você podia se destacar e virar um jogador de verdade.”

O ex-atacante também relembrou como foi o início da carreira, com passagens difíceis e apoio de amigos. “Vim de ônibus, depois, quando assinei o contrato profissional, andei de avião pela primeira vez. Lembro que eu fui com talão de cheque e tinha amigos que me bancavam tudo lá em Rio Brilhante. Quando chegou o dinheiro, fui pagando tudo. Danone, pizza... Agora era minha vez de dizer: ‘hoje deixa comigo’.”

