Albânia x Letônia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas eliminatórias da Copa Albânia e Letônia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 09.09.25 14h45 Albânia e Letônia empataram por 1 a 1 durante a 4° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo (X/ @FSHForg) Albânia x Letônia disputam hoje, terça-feira (09/09), a 6° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Air Albania, em Tirana, Albânia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Albânia x Letônia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Albânia é a 3° colocada no Grupo K e acumula um total de 1 vitória, 2 empates, 1 derrota, 4 gols marcados e 3 gols sofridos. Já a Letônia ocupa a 4° posição do mesmo grupo com 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, 2 gols marcados e 5 gols sofridos. Durante a quarta rodada, Albânia e Letônia empataram por 1 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira França x Islândia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas eliminatórias da Copa França e Islândia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Hungria x Portugal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas eliminatórias da Copa Hungria e Portugal jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Albânia x Letônia: prováveis escalações Albânia: Strakosha; Balliu, Hysaj, Kumbulla, Mitaj; Asllani, Shehu, Laci; Broja, Manaj, Hoxha. Letônia: Zviedris; Jagodinskis, Balodis, Cernomordijs, Jurkovskis, Ciganiks; Varslavans, Penkevics, Saveljevs, Zelenkovs; Gutkovskis. FICHA TÉCNICA Albânia x Letônia Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio Air Albania, em Tirana, Albânia Data/Horário: 09 de setembro de 2025, 15h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave albânia Letônia jogos de hoje eliminatórias da copa do mundo de 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Gabão x Costa do Marfim: onde assistir e escalações do jogo hoje (09/09) pelas Eliminatórias da Copa Gabão e Costa do Marfim jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.09.25 15h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Hungria x Portugal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas eliminatórias da Copa Hungria e Portugal jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.09.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Chipre x Romênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas eliminatórias da Copa Chipre e Romênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.09.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo França x Islândia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas eliminatórias da Copa França e Islândia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.09.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTE Márcio Fernandes confirma volta ao Paysandu Treinador informou com exclusividade ao repórter Abner Luiz, do Grupo Liberal, que fechou negociação com o clube nesta segunda-feira, 8 09.09.25 1h24 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Cabo Verde x Camarões: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09) pelas Eliminatórias da Copa Cabo Verde e Camarões jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.09.25 12h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira 09.09.25 7h00 Futebol Vitória aumenta chances de acesso do Remo, aponta projeção Além da probabilidade de subir para a Série A, o clube azulino tem poucas chances de ser rebaixado 09.09.25 11h14