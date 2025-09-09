Albânia x Letônia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas eliminatórias da Copa

Albânia x Letônia disputam hoje, terça-feira (09/09), a 6° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Air Albania, em Tirana, Albânia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Albânia x Letônia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Albânia é a 3° colocada no Grupo K e acumula um total de 1 vitória, 2 empates, 1 derrota, 4 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já a Letônia ocupa a 4° posição do mesmo grupo com 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, 2 gols marcados e 5 gols sofridos.

Durante a quarta rodada, Albânia e Letônia empataram por 1 a 1.

Albânia x Letônia: prováveis escalações

Albânia: Strakosha; Balliu, Hysaj, Kumbulla, Mitaj; Asllani, Shehu, Laci; Broja, Manaj, Hoxha.

Letônia: Zviedris; Jagodinskis, Balodis, Cernomordijs, Jurkovskis, Ciganiks; Varslavans, Penkevics, Saveljevs, Zelenkovs; Gutkovskis.

FICHA TÉCNICA

Albânia x Letônia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Air Albania, em Tirana, Albânia

Data/Horário: 09 de setembro de 2025, 15h45