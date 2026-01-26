Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Al-Nassr x Al Taawon: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelo Campeonato Saudita

Al Nassr e Al-Taawon jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Al Nassr soma só 2 pontos a mais que Al Taawon na Série A saudita (X/ @AlNassrFC_EN)

Al Nassr x Al-Taawon disputam hoje, segunda-feira (26/01), a 18° rodada do Campeonato Saudita. O jogo ocorre às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Universidade Rei Saud, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Al-Nassr x Al-Taawon ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Nassr é o 4° colocado do Campeonato Saudita com 12 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 44 gols marcados e 18 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Já Al Taawon ocupa a 5° posição e soma 11 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 35 gols marcados e 19 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Al-Nassr x Al Taawon: prováveis escalações

Al-Nassr: Al-Aqeedi; Al Grahanam, Simakan, Martínez e Nasser; Ghareeb, Brozovic, Ângelo e Coman; João Félix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus.

Al-Taawon: Mailson, Mahzari, Mohammed Al Dosari, Sémbène e M. Al Alaeli; Hugo, El Mahdioui e Fulgini; Al Kuwaykibi, Zambrano e Martínez. Técnico: Péricles Chamusca.

FICHA TÉCNICA
Al Nassr x Al Taawon
Campeonato Saudita
Local: Estádio Universidade Rei Saud, em Riade, Arábia Saudita
Data/Horário: 26 de janeiro de 2026, 14h30

