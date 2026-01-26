Al Ittihad x Al Okhdood: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/01) pelo Saudita

Al-Ittihad x Al-Okhdood disputam hoje, segunda-feira (26/01), a 18° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Ittihad x Al Akhdoud ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Akhdoud é o vice-lanterna da Série A saudita e acumula um total de 2 vitórias, 3 empates, 11 derrotas, 13 gols marcados e 31 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já Al Ittihad está em 7° lugar com 8 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 29 gols marcados e 20 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas do campeonato saudita.

VEJA MAIS

Al-Ittihad x Al-Akhdoud: prováveis escalações

Al Ittihad: Predrag Rajkovic; Muhannad Shanqeeti (Ahmed Al-Julaidan), Danilo Pereira, Hassan Kadesh e Mario Mitaj; Fabinho, N'Golo Kanté e Mahamadou Doumbia; Moussa Diaby, Houssen Aouar e Karim Benzema. Técnico: Sérgio Conceição.

Al-Okhdood: Samuel; Mohammed Abo Abd, Al-Rabiei, Gökhan Gül, Koray Günter e Burak Ince; Christian Bassogog, Petros, Juan Pedroza e Saleh Al-Harthi; Saleh Al Abbas. Técnico: Marius Sumudica.

FICHA TÉCNICA

Al-Ittihad x Al Okhdood

Campeonato Saudita

Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita

Data/Horário: 26 de janeiro de 2026, 14h30