Al Ittihad x Al Okhdood: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/01) pelo Saudita Al-Ittihad e Al-Okhdood jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 26.01.26 10h03 Al Ittihad soma 18 pontos a mais que Al-Akhdoud na Série A saudita (X/ @ittihad_en) Al-Ittihad x Al-Okhdood disputam hoje, segunda-feira (26/01), a 18° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Ittihad x Al Akhdoud ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Akhdoud é o vice-lanterna da Série A saudita e acumula um total de 2 vitórias, 3 empates, 11 derrotas, 13 gols marcados e 31 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já Al Ittihad está em 7° lugar com 8 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 29 gols marcados e 20 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas do campeonato saudita. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (26/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira Al-Nassr x Al Taawon: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelo Campeonato Saudita Al Nassr e Al-Taawon jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Al-Ittihad x Al-Akhdoud: prováveis escalações Al Ittihad: Predrag Rajkovic; Muhannad Shanqeeti (Ahmed Al-Julaidan), Danilo Pereira, Hassan Kadesh e Mario Mitaj; Fabinho, N'Golo Kanté e Mahamadou Doumbia; Moussa Diaby, Houssen Aouar e Karim Benzema. Técnico: Sérgio Conceição. Al-Okhdood: Samuel; Mohammed Abo Abd, Al-Rabiei, Gökhan Gül, Koray Günter e Burak Ince; Christian Bassogog, Petros, Juan Pedroza e Saleh Al-Harthi; Saleh Al Abbas. Técnico: Marius Sumudica. FICHA TÉCNICA Al-Ittihad x Al Okhdood Campeonato Saudita Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita Data/Horário: 26 de janeiro de 2026, 14h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Okhdood Al Ittihad jogos de hoje Campeonato Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Paulistão Portuguesa x Guarani: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelo Campeonato Paulista Portuguesa e Guarani jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 26.01.26 19h00 Campeonato Português Porto x Gil Vicente: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/01) pela Liga Portugal Porto e Gil Vicente jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 26.01.26 16h15 Campeonato Inglês Everton x Leeds: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/01) pela Premier League Everton e Leeds jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 26.01.26 16h00 Cariocão Madureira x Portuguesa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelo Campeonato Carioca Madureira e Portuguesa jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 26.01.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia Luís Vagner Vivian como novo executivo de futebol após saída de Marcos Braz Dirigente trabalhou no Grêmio de 2023 até o final do ano passado 26.01.26 21h49 DEU LEÃO Pikachu decide segundos após sair do banco, e Remo vira sobre o Bragantino na estreia do Parazão Atacante marca segundos após entrar em campo, após lançamento de Zé Ricardo, e confirma reação azulina no segundo tempo 24.01.26 18h13 Futebol Rafael Monti tem nome publicado no BID e já pode estrear pelo Remo Atacante argentino vira opção no comando de ataque e concorre com Eduardo Melo, João Pedro e Carlinhos 26.01.26 18h13 FUTEBOL Marcos Braz se despede do Remo e diz: 'Não faltou empenho, trabalho e dedicação' Executivo agradeceu a oportunidade de trabalhar no Remo e disse que sua passagem pelo clube foi do jeito que imaginou, cheia de desafios 25.01.26 18h43