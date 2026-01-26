Al Hazm x Dhamk: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/01) pelo Campeonato Saudita Al Hazem e Damac jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 26.01.26 11h00 Al Hazm soma 6 pontos a mais que Dhamk na Série A saudita (X/ @AlhazemFC_EN) Al Hazem x Damac disputam hoje, segunda-feira (26/01), a 18° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 12h20 (horário de Brasília), no Estádio Al-Hazem Club, em Arrass, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Hazm x Dhamk ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h20 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Dhamk está em 15° lugar no Campeonato Saudita e acumula um total de 1 vitória, 8 empates, 7 derrotas, 13 gols marcados e 28 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas da Série A saudita. Já Al Hazm ocupa a 11° posição com 4 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, 17 gols marcados e 29 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (26/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira Al-Hazem x Dhamk: prováveis escalações Al Hazm: Al Rubaie; Al Yami, Tambakti, Mari, Hernandez; Malcolm, Milinkovic-Savic, Neves, Kanno; Marcos Leonardo, Nunez Dhamk: Mosquera; Bamsaud, Smalling, Villanueva, Al Baqawi; Dahal, Benzia, Semedo, Al Beshe; Remeseiro, Sakala FICHA TÉCNICA Al Hazm x Damac Campeonato Saudita Local: Estádio Al-Hazem Club, em Arrass, Arábia Saudita Data/Horário: 26 de janeiro de 2026, 12h20 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Dhamk Al Hazm jogos de hoje Campeonato Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Paulistão Portuguesa x Guarani: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelo Campeonato Paulista Portuguesa e Guarani jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 26.01.26 19h00 Campeonato Português Porto x Gil Vicente: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/01) pela Liga Portugal Porto e Gil Vicente jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 26.01.26 16h15 Campeonato Inglês Everton x Leeds: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/01) pela Premier League Everton e Leeds jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 26.01.26 16h00 Cariocão Madureira x Portuguesa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelo Campeonato Carioca Madureira e Portuguesa jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 26.01.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia Luís Vagner Vivian como novo executivo de futebol após saída de Marcos Braz Dirigente trabalhou no Grêmio de 2023 até o final do ano passado 26.01.26 21h49 DEU LEÃO Pikachu decide segundos após sair do banco, e Remo vira sobre o Bragantino na estreia do Parazão Atacante marca segundos após entrar em campo, após lançamento de Zé Ricardo, e confirma reação azulina no segundo tempo 24.01.26 18h13 Futebol Rafael Monti tem nome publicado no BID e já pode estrear pelo Remo Atacante argentino vira opção no comando de ataque e concorre com Eduardo Melo, João Pedro e Carlinhos 26.01.26 18h13 FUTEBOL Marcos Braz se despede do Remo e diz: 'Não faltou empenho, trabalho e dedicação' Executivo agradeceu a oportunidade de trabalhar no Remo e disse que sua passagem pelo clube foi do jeito que imaginou, cheia de desafios 25.01.26 18h43