Al Hazm x Dhamk: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/01) pelo Campeonato Saudita

Al Hazem x Damac disputam hoje, segunda-feira (26/01), a 18° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 12h20 (horário de Brasília), no Estádio Al-Hazem Club, em Arrass, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Hazm x Dhamk ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h20 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Dhamk está em 15° lugar no Campeonato Saudita e acumula um total de 1 vitória, 8 empates, 7 derrotas, 13 gols marcados e 28 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas da Série A saudita.

Já Al Hazm ocupa a 11° posição com 4 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, 17 gols marcados e 29 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Al-Hazem x Dhamk: prováveis escalações

Al Hazm: Al Rubaie; Al Yami, Tambakti, Mari, Hernandez; Malcolm, Milinkovic-Savic, Neves, Kanno; Marcos Leonardo, Nunez

Dhamk: Mosquera; Bamsaud, Smalling, Villanueva, Al Baqawi; Dahal, Benzia, Semedo, Al Beshe; Remeseiro, Sakala

FICHA TÉCNICA

Al Hazm x Damac

Campeonato Saudita

Local: Estádio Al-Hazem Club, em Arrass, Arábia Saudita

Data/Horário: 26 de janeiro de 2026, 12h20