Águia empata no tempo normal, mas perde nos pênaltis e dá adeus à Copinha

O Águia de Marabá esteve muito perto de alcançar uma classificação inédita para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe paraense empatou em 1 a 1 com o Juventude no tempo normal, mas acabou eliminada nas penalidades máximas. O time gaúcho venceu por 5 a 4 nas cobranças e garantiu vaga na fase seguinte do maior torneio de base do país.

A partida começou bastante movimentada, com as duas equipes buscando o ataque. O Azulão mostrou desde cedo uma postura ofensiva, apoiado na liderança do camisa 7 Kukri, principal articulador da equipe. Do outro lado, o Juventude tentava explorar as laterais com maior intensidade, mas o equilíbrio marcou grande parte do primeiro tempo.

O placar só foi alterado aos 40 minutos. Em uma disputa no meio-campo, o Juventude chegou a recuperar a bola, mas Lorran afastou o perigo. Na sequência, a sobra ficou com Ryan, que iniciou boa triangulação com Caique e acionou Paulo Otávio pela direita. O lateral cruzou na área e encontrou Kukri, que finalizou de pé direito para marcar um belo gol e colocar o Águia em vantagem.

Na volta do intervalo, o Juventude voltou mais agressivo e passou a pressionar o Azulão no campo defensivo. Logo aos três minutos, Gabriel Borges tabelou e finalizou rasteiro, exigindo defesa de Lucas, com a bola saindo pela linha de fundo. Na cobrança do escanteio, Luca Amaro apareceu na pequena área, dividiu com o goleiro e levou a melhor para empatar a partida.

O segundo tempo foi claramente superior para o time gaúcho, que criou mais oportunidades, mas encontrou uma defesa bem organizada pelo técnico Ronan “Tyezer” Rodrigues. Apesar da pressão, o placar permaneceu inalterado até o apito final, levando a decisão para os pênaltis.

Nas penalidades, as equipes começaram com alto aproveitamento. Pelo lado do Águia, Kukri, Isaac, Yago Melo e Coca converteram suas cobranças. Na última batida do Azulão, Ícaro, que havia entrado no segundo tempo, tentou uma cavadinha, mas facilitou a defesa do goleiro Joaquim, que garantiu a vitória do Juventude e a eliminação do Águia da Copinha.