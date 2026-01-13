Águia empata no tempo normal, mas perde nos pênaltis e dá adeus à Copinha O Azulão segurou o resultado até a quinta cobrança das penalidades, mas um erro amador de Ícaro fez o time perder a vaga para o time gaúcho O Liberal 13.01.26 17h51 O Águia de Marabá esteve muito perto de alcançar uma classificação inédita para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe paraense empatou em 1 a 1 com o Juventude no tempo normal, mas acabou eliminada nas penalidades máximas. O time gaúcho venceu por 5 a 4 nas cobranças e garantiu vaga na fase seguinte do maior torneio de base do país. A partida começou bastante movimentada, com as duas equipes buscando o ataque. O Azulão mostrou desde cedo uma postura ofensiva, apoiado na liderança do camisa 7 Kukri, principal articulador da equipe. Do outro lado, o Juventude tentava explorar as laterais com maior intensidade, mas o equilíbrio marcou grande parte do primeiro tempo. O placar só foi alterado aos 40 minutos. Em uma disputa no meio-campo, o Juventude chegou a recuperar a bola, mas Lorran afastou o perigo. Na sequência, a sobra ficou com Ryan, que iniciou boa triangulação com Caique e acionou Paulo Otávio pela direita. O lateral cruzou na área e encontrou Kukri, que finalizou de pé direito para marcar um belo gol e colocar o Águia em vantagem. VEJA MAIS Maior campeão da Copinha, Corinthians cai para o Guarani na segunda fase Tuna Luso perde para o Guanabara City e está fora da Copinha O gol da partida saiu logo aos cinco minutos do primeiro tempo Santos vence duelo apertado contra o Cuiabá e avança à terceira fase da Copinha Na volta do intervalo, o Juventude voltou mais agressivo e passou a pressionar o Azulão no campo defensivo. Logo aos três minutos, Gabriel Borges tabelou e finalizou rasteiro, exigindo defesa de Lucas, com a bola saindo pela linha de fundo. Na cobrança do escanteio, Luca Amaro apareceu na pequena área, dividiu com o goleiro e levou a melhor para empatar a partida. O segundo tempo foi claramente superior para o time gaúcho, que criou mais oportunidades, mas encontrou uma defesa bem organizada pelo técnico Ronan “Tyezer” Rodrigues. Apesar da pressão, o placar permaneceu inalterado até o apito final, levando a decisão para os pênaltis. Nas penalidades, as equipes começaram com alto aproveitamento. Pelo lado do Águia, Kukri, Isaac, Yago Melo e Coca converteram suas cobranças. Na última batida do Azulão, Ícaro, que havia entrado no segundo tempo, tentou uma cavadinha, mas facilitou a defesa do goleiro Joaquim, que garantiu a vitória do Juventude e a eliminação do Águia da Copinha. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol copinha 2026 águia x juventude futebol de base jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Águia empata no tempo normal, mas perde nos pênaltis e dá adeus à Copinha O Azulão segurou o resultado até a quinta cobrança das penalidades, mas um erro amador de Ícaro fez o time perder a vaga para o time gaúcho 13.01.26 17h51 Copa da Itália Roma x Torino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/01) pela Coppa Italia Roma e Torino jogam as oitavas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 13.01.26 16h00 Campeonato Alemão Borussia x Werder Bremen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/01) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Werder Bremen jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 13.01.26 15h30 Campeonato Alemão Hamburg x Leverkusen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/01) pela Bundesliga Hamburgo x Bayer Leverkusen jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 13.01.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES APRESENTADO Pikachu sonha com Remo lutando por Sul-Americana e se diz pronto para estrear domingo Ídolo do Paysandu, jogador que jurou nunca atuar pelo rival explica escolha e projeta título da Supercopa Grão-Pará 12.01.26 23h22 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (13/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira 13.01.26 7h00 FUTEBOL Remo avança em negociação e encaminha empréstimo de volante do Sport-PE Jogador de 22 anos estava no Novorizontino-SP e seria um dos novos reforços para a temporada 13.01.26 10h54 Futebol Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais. 12.01.26 11h50