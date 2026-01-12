Tuna Luso perde para o Guanabara City e está fora da Copinha

A trajetória da Tuna Luso na Copa São Paulo de Futebol Júnior chegou ao fim na noite desta segunda-feira (12). Em Cravinhos, o time paraense foi derrotado por 1 a 0 pelo Guanabara City, em duelo válido pela segunda fase da competição, e deu adeus ao principal torneio de base do país.

O gol da partida saiu logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Catatau converteu cobrança de pênalti, deslocando o goleiro e garantindo a vantagem mínima que acabou sendo suficiente para selar a eliminação tunante. A partir daí, a equipe paraense até tentou reagir, mas encontrou dificuldades para furar a marcação do adversário e criar chances claras de empate.

A despedida precoce encerra uma campanha marcada por circunstâncias atípicas. A Tuna avançou à fase eliminatória sem vencer nenhuma partida na fase de grupos, beneficiada por uma combinação de resultados no Grupo 11, que lhe garantiu a segunda colocação com apenas dois pontos. A classificação, improvável, manteve o clube vivo na Copinha, mas expôs as limitações do time ao longo do torneio.

Além do desempenho em campo, a passagem da Tuna pela competição também ficou marcada por um episódio extracampo. Na véspera do jogo decisivo contra o Botafogo-SP, ainda na fase de grupos, o hotel onde a delegação estava hospedada divulgou uma nota acusando integrantes do clube de promoverem confusão nas dependências do local. Segundo o estabelecimento, o técnico da equipe estaria “visivelmente” embriagado. O clube não se pronunciou sobre as acusações e afirmou apenas que houve o desligamento do ar-condicionado dos quartos sem explicação. No dia seguinte, a Tuna foi derrotada, mas acabou beneficiada por outros resultados que garantiram a vaga na segunda fase.

Diante do Guanabara City, uma das equipes de melhor campanha até então, a equipe paraense lutou, mas encontrou um adversário mais organizado e eficiente. Líder de seu grupo na primeira fase, o time goiano confirmou o favoritismo e controlou o jogo após abrir o placar, administrando o resultado até o apito final.

Com a vitória, o Guanabara City avança para a terceira fase da Copinha, onde enfrentará novamente o Botafogo-SP.