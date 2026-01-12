Tuna Luso perde para o Guanabara City e está fora da Copinha O gol da partida saiu logo aos cinco minutos do primeiro tempo O Liberal 12.01.26 21h49 A trajetória da Tuna Luso na Copa São Paulo de Futebol Júnior chegou ao fim na noite desta segunda-feira (12). Em Cravinhos, o time paraense foi derrotado por 1 a 0 pelo Guanabara City, em duelo válido pela segunda fase da competição, e deu adeus ao principal torneio de base do país. VEJA MAIS [[(standard.Article) Classificado, Águia de Marabá encara o Juventude em duelo decisivo pela Copinha]] Corinthians x Guarani: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (12/01) pela Copinha Corinthians e Guarani jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo O gol da partida saiu logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Catatau converteu cobrança de pênalti, deslocando o goleiro e garantindo a vantagem mínima que acabou sendo suficiente para selar a eliminação tunante. A partir daí, a equipe paraense até tentou reagir, mas encontrou dificuldades para furar a marcação do adversário e criar chances claras de empate. A despedida precoce encerra uma campanha marcada por circunstâncias atípicas. A Tuna avançou à fase eliminatória sem vencer nenhuma partida na fase de grupos, beneficiada por uma combinação de resultados no Grupo 11, que lhe garantiu a segunda colocação com apenas dois pontos. A classificação, improvável, manteve o clube vivo na Copinha, mas expôs as limitações do time ao longo do torneio. Além do desempenho em campo, a passagem da Tuna pela competição também ficou marcada por um episódio extracampo. Na véspera do jogo decisivo contra o Botafogo-SP, ainda na fase de grupos, o hotel onde a delegação estava hospedada divulgou uma nota acusando integrantes do clube de promoverem confusão nas dependências do local. Segundo o estabelecimento, o técnico da equipe estaria “visivelmente” embriagado. O clube não se pronunciou sobre as acusações e afirmou apenas que houve o desligamento do ar-condicionado dos quartos sem explicação. No dia seguinte, a Tuna foi derrotada, mas acabou beneficiada por outros resultados que garantiram a vaga na segunda fase. Diante do Guanabara City, uma das equipes de melhor campanha até então, a equipe paraense lutou, mas encontrou um adversário mais organizado e eficiente. Líder de seu grupo na primeira fase, o time goiano confirmou o favoritismo e controlou o jogo após abrir o placar, administrando o resultado até o apito final. Com a vitória, o Guanabara City avança para a terceira fase da Copinha, onde enfrentará novamente o Botafogo-SP. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copinha 2026 Tuna Luso COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL ELIMINADO Tuna Luso perde para o Guanabara City e está fora da Copinha O gol da partida saiu logo aos cinco minutos do primeiro tempo 12.01.26 21h49 Copa São Paulo de Futebol Júnior Corinthians x Guarani: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (12/01) pela Copinha Corinthians e Guarani jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.01.26 20h20 Copa São Paulo de Futebol Júnior Santos x Cuiabá: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/01) pela Copinha Santos e Cuiabá jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.01.26 16h30 Campeonato Espanhol Sevilla x Celta: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/01) por La Liga Sevilla e Celta de Vigo jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 12.01.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (12/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Saudita, Série A italiana e Campeonato Espanhol movimentam o futebol nesta segunda-feira 12.01.26 7h00 FUTEBOL Volante do Remo revela sondagens de outros clubes, projeta 2026 e cita trabalho de Osorio Jaderson está na sua terceira temporada vestindo as cores do Remo e quer brilhar agora na Série A 12.01.26 16h44 Futebol Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais. 12.01.26 11h50 Copa São Paulo de Futebol Júnior Corinthians x Guarani: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (12/01) pela Copinha Corinthians e Guarani jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.01.26 20h20