Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Santos vence duelo apertado contra o Cuiabá e avança à terceira fase da Copinha

Estadão Conteúdo

O Santos segue firme na briga pelo título da Copa São Paulo de Juniores. Na tarde desta segunda-feira (12), o time paulista voltou ao estádio Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos, e mesmo encarando uma defesa muito bem postada do Cuiabá, contou com o brilho de JP Chermont para superar o adversário por 1 a 0 e avançar à terceira fase da competição de base.

Garantido na próxima etapa, o Santos agora aguarda para conhecer o próximo adversário na Copinha, que sairá do duelo entre Ferroviária e Real Brasília, também nesta segunda-feira.

Após uma primeira fase sem grandes sustos, o Santos esbarrou em uma defesa muito bem postada do Cuiabá, que não deu muitas chances ao adversário paulista. O time da baixada chegou a levar perigo com Pepê Firmino, que tentou de bicicleta, e JP Chermont, mas sem objetividade, o que levou o jogo para o intervalo sem gols.

Na volta para o segundo tempo, o Santos passou a pressionar ainda mais o adversário e foi com tudo ao ataque, o que surtiu efeito. Após duas boas defesas de Pedro em chutes de Gustavo Henrique e Nadson, o time paulista conseguiu quebrar a forte defesa do Cuiabá aos 32, quando Nadson bateu escanteio e JP Chermont, de cabeça, mandou no ângulo.

Com a vantagem no placar, o Santos seguiu no ataque, mas passou a administrar mais o resultado, evitando sofrer sustos. Do outro lado, o Cuiabá não conseguiu superar a defesa adversária e viu o time paulista carimbar a classificação.

Outros dois clubes que também confirmaram o favoritismo na Copinha foram Cruzeiro e Grêmio, que superaram Meia-Noite e Atlético-BA, respectivamente, ambos por 3 a 1, e mantiveram vivo o sonho do título.

A zebra, porém, também apareceu nesta segunda-feira. Após garantir 100% de aproveitamento na primeira fase, o Botafogo-SP seguiu embalado e eliminou o Vasco. Já o Bahia não conseguiu superar o Atlético-PI, e após um empate por 2 a 2, foi derrotado nos pênaltis, por 5 a 4.

Confira todos os resultados desta segunda-feira (12) até o momento:

Cruzeiro 3 x 1 Meia-Noite Botafogo-SP 1 x 0 Vasco Bahia 2 (4) x (5) 2 Atlético-PI Grêmio 3 x 1 Atlético-BA Santos 1 x 0 Cuiabá

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa São Paulo de Juniores

Santos

Cuiabá

Vasco

Grêmio

Cruzeiro
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Volante do Remo revela sondagens de outros clubes, projeta 2026 e cita trabalho de Osorio

Jaderson está na sua terceira temporada vestindo as cores do Remo e quer brilhar agora na Série A

12.01.26 16h44

futebol

Paysandu celebra 410 anos de Belém e destaca: 'Orgulho de viver e construir essa história contigo'

Clube bicolor parabenizou a capital paraense em publicação nas redes sociais

12.01.26 12h09

Futebol

Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu

Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais.

12.01.26 11h50

Futebol

Em pré-temporada no Recife, Remo deve retornar a Belém na véspera da final da Supercopa Grão-Pará

Clube azulino abre o calendário da temporada paraense com duelo contra o Águia de Marabá

12.01.26 11h47

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (12/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Saudita, Série A italiana e Campeonato Espanhol movimentam o futebol nesta segunda-feira

12.01.26 7h00

Futebol

Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu

Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais.

12.01.26 11h50

FUTEBOL

Volante do Remo revela sondagens de outros clubes, projeta 2026 e cita trabalho de Osorio

Jaderson está na sua terceira temporada vestindo as cores do Remo e quer brilhar agora na Série A

12.01.26 16h44

Futebol

Belém 410 Anos: O nome que virou sobrenome nos gramados e quadras

Vários atletas passaram a carregar “Belém” como sobrenome após identificação com a capital paraense.

12.01.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda