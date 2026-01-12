Santos vence duelo apertado contra o Cuiabá e avança à terceira fase da Copinha

O Santos segue firme na briga pelo título da Copa São Paulo de Juniores. Na tarde desta segunda-feira (12), o time paulista voltou ao estádio Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos, e mesmo encarando uma defesa muito bem postada do Cuiabá, contou com o brilho de JP Chermont para superar o adversário por 1 a 0 e avançar à terceira fase da competição de base.

Garantido na próxima etapa, o Santos agora aguarda para conhecer o próximo adversário na Copinha, que sairá do duelo entre Ferroviária e Real Brasília, também nesta segunda-feira.

Após uma primeira fase sem grandes sustos, o Santos esbarrou em uma defesa muito bem postada do Cuiabá, que não deu muitas chances ao adversário paulista. O time da baixada chegou a levar perigo com Pepê Firmino, que tentou de bicicleta, e JP Chermont, mas sem objetividade, o que levou o jogo para o intervalo sem gols.

Na volta para o segundo tempo, o Santos passou a pressionar ainda mais o adversário e foi com tudo ao ataque, o que surtiu efeito. Após duas boas defesas de Pedro em chutes de Gustavo Henrique e Nadson, o time paulista conseguiu quebrar a forte defesa do Cuiabá aos 32, quando Nadson bateu escanteio e JP Chermont, de cabeça, mandou no ângulo.

Com a vantagem no placar, o Santos seguiu no ataque, mas passou a administrar mais o resultado, evitando sofrer sustos. Do outro lado, o Cuiabá não conseguiu superar a defesa adversária e viu o time paulista carimbar a classificação.

Outros dois clubes que também confirmaram o favoritismo na Copinha foram Cruzeiro e Grêmio, que superaram Meia-Noite e Atlético-BA, respectivamente, ambos por 3 a 1, e mantiveram vivo o sonho do título.

A zebra, porém, também apareceu nesta segunda-feira. Após garantir 100% de aproveitamento na primeira fase, o Botafogo-SP seguiu embalado e eliminou o Vasco. Já o Bahia não conseguiu superar o Atlético-PI, e após um empate por 2 a 2, foi derrotado nos pênaltis, por 5 a 4.

Confira todos os resultados desta segunda-feira (12) até o momento:

Cruzeiro 3 x 1 Meia-Noite Botafogo-SP 1 x 0 Vasco Bahia 2 (4) x (5) 2 Atlético-PI Grêmio 3 x 1 Atlético-BA Santos 1 x 0 Cuiabá