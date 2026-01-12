Santos vence duelo apertado contra o Cuiabá e avança à terceira fase da Copinha Estadão Conteúdo 12.01.26 20h02 O Santos segue firme na briga pelo título da Copa São Paulo de Juniores. Na tarde desta segunda-feira (12), o time paulista voltou ao estádio Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos, e mesmo encarando uma defesa muito bem postada do Cuiabá, contou com o brilho de JP Chermont para superar o adversário por 1 a 0 e avançar à terceira fase da competição de base. Garantido na próxima etapa, o Santos agora aguarda para conhecer o próximo adversário na Copinha, que sairá do duelo entre Ferroviária e Real Brasília, também nesta segunda-feira. Após uma primeira fase sem grandes sustos, o Santos esbarrou em uma defesa muito bem postada do Cuiabá, que não deu muitas chances ao adversário paulista. O time da baixada chegou a levar perigo com Pepê Firmino, que tentou de bicicleta, e JP Chermont, mas sem objetividade, o que levou o jogo para o intervalo sem gols. Na volta para o segundo tempo, o Santos passou a pressionar ainda mais o adversário e foi com tudo ao ataque, o que surtiu efeito. Após duas boas defesas de Pedro em chutes de Gustavo Henrique e Nadson, o time paulista conseguiu quebrar a forte defesa do Cuiabá aos 32, quando Nadson bateu escanteio e JP Chermont, de cabeça, mandou no ângulo. Com a vantagem no placar, o Santos seguiu no ataque, mas passou a administrar mais o resultado, evitando sofrer sustos. Do outro lado, o Cuiabá não conseguiu superar a defesa adversária e viu o time paulista carimbar a classificação. Outros dois clubes que também confirmaram o favoritismo na Copinha foram Cruzeiro e Grêmio, que superaram Meia-Noite e Atlético-BA, respectivamente, ambos por 3 a 1, e mantiveram vivo o sonho do título. A zebra, porém, também apareceu nesta segunda-feira. Após garantir 100% de aproveitamento na primeira fase, o Botafogo-SP seguiu embalado e eliminou o Vasco. Já o Bahia não conseguiu superar o Atlético-PI, e após um empate por 2 a 2, foi derrotado nos pênaltis, por 5 a 4. Confira todos os resultados desta segunda-feira (12) até o momento: Cruzeiro 3 x 1 Meia-Noite Botafogo-SP 1 x 0 Vasco Bahia 2 (4) x (5) 2 Atlético-PI Grêmio 3 x 1 Atlético-BA Santos 1 x 0 Cuiabá Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa São Paulo de Juniores Santos Cuiabá Vasco Grêmio Cruzeiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Volante do Remo revela sondagens de outros clubes, projeta 2026 e cita trabalho de Osorio Jaderson está na sua terceira temporada vestindo as cores do Remo e quer brilhar agora na Série A 12.01.26 16h44 futebol Paysandu celebra 410 anos de Belém e destaca: 'Orgulho de viver e construir essa história contigo' Clube bicolor parabenizou a capital paraense em publicação nas redes sociais 12.01.26 12h09 Futebol Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais. 12.01.26 11h50 Futebol Em pré-temporada no Recife, Remo deve retornar a Belém na véspera da final da Supercopa Grão-Pará Clube azulino abre o calendário da temporada paraense com duelo contra o Águia de Marabá 12.01.26 11h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (12/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Saudita, Série A italiana e Campeonato Espanhol movimentam o futebol nesta segunda-feira 12.01.26 7h00 Futebol Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais. 12.01.26 11h50 FUTEBOL Volante do Remo revela sondagens de outros clubes, projeta 2026 e cita trabalho de Osorio Jaderson está na sua terceira temporada vestindo as cores do Remo e quer brilhar agora na Série A 12.01.26 16h44 Futebol Belém 410 Anos: O nome que virou sobrenome nos gramados e quadras Vários atletas passaram a carregar “Belém” como sobrenome após identificação com a capital paraense. 12.01.26 8h00