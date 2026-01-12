Maior campeão da Copinha, Corinthians cai para o Guarani na segunda fase

O Guarani eliminou o Corinthians na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vencer por 2 a 1, em partida marcada por domínio bugrino em boa parte do confronto e reação tardia do Timãozinho. Em duelo entre duas camisas pesadas da base nacional, o time de Campinas foi mais eficiente, construiu vantagem ainda no primeiro tempo e resistiu à pressão final do maior campeão da história da competição.

Com o resultado, o Guarani avança à terceira fase da Copinha e mantém vivo o sonho do segundo título, após a conquista de 1994. Já o Corinthians, dono de 11 troféus, encerra de forma precoce sua campanha no torneio que venceu pela última vez em 2024.

O primeiro tempo teve superioridade clara do Guarani, que assumiu o controle da partida desde os minutos iniciais. A equipe criou as melhores oportunidades, primeiro com Wictor Gabriel e depois com Artur, ambos desperdiçando chances em finalizações que não encontraram o alvo.

O Corinthians, mais reativo, tentou responder em bolas esporádicas e chegou a acertar a trave com Luiz Eduardo, além de ver Luizinho desperdiçar uma boa chance. O gol bugrino saiu aos 36 minutos, em jogada bem construída pelo lado. Artur levantou com precisão na área e Kewen apareceu completamente livre, subindo acima da marcação para cabecear no canto, sem possibilidade de defesa para Matheus.

Na etapa final, o Guarani manteve a postura agressiva e ampliou aos 42 minutos. Em erro na saída de bola, Vera foi desarmado por João Pires, que avançou em velocidade, ficou frente a frente com o goleiro e finalizou com categoria, tocando na saída de Matheus para fazer o segundo.

O Corinthians tentou reagir nos minutos finais e diminuiu aos 50. Nicollas fez boa jogada pela esquerda, invadiu a área e cruzou rasteiro. Iago, avançando como centroavante, apareceu na pequena área para desviar para o gol, dando sobrevida ao Timão. Apesar da pressão nos acréscimos, o time da capital não conseguiu buscar o empate.

O Guarani terá pela frente o XV de Jaú na terceira fase, adversário que eliminou o Athletic nos pênaltis. Data, horário e local do confronto ainda serão definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Além do time campineiro, também se classificaram nesta etapa Cruzeiro, Botafogo-SP, Atlético-PI, Grêmio, Santos, América-MG, Mirassol, Ceará, Chapecoense, Ferroviária, Grêmio Prudente, Guanabara City, XV de Jaú e Ponte Preta.

Confira os resultados desta segunda-feira (12):

Cruzeiro 3 x 1 Meia-Noite Botafogo-SP 1 x 0 Vasco Bahia 2 (4) x (5) 2 Atlético-PI Grêmio 3 x 1 Atlético-BA Santos 1 x 0 Cuiabá América-MG 2 x 1 Inter de Limeira Goiás 0 (1) x (3) 0 Mirassol Athletico-PR 1 x 2 Ceará Chapecoense 2 x 1 Votuporanguense Ferroviária 2 x 0 Real Brasília Grêmio Prudente 2 x 0 Osasco Sporting Guanabara City-GO 1 x 0 Tuna Luso-PA Athletic Club 2 (2) x (4) 2 XV de Jaú Ponte Preta 1 (5) x 1 (4) Francana Sport 1 (6) x (7) 1 América-RN Corinthians 1 x 2 Guarani

Oito confrontos definidos:

Chapecoense x Grêmio Mirassol x América-RN Ceará x Grêmio Prudente XV de Jaú x Guarani Atlético-PI x América-MG Botafogo-SP x Guanabara City-GO Cruzeiro x Ponte Preta Ferroviária x Santos