Águia de Marabá x Canaã decidem a Supercopa Grão-Pará e técnico joga o favoritismo ao Azulão

No próximo sábado (13), o calendário oficial do futebol paraense terá início. Águia de Marabá x Canaã decidem a primeira edição da Supercopa Grão-Pará, às 17h, no Estádio Zinho Oliveira, na cidade de Marabá (PA). Os campeões da elite do Parazão e da Segundinha, estarão em igualdade e decidem quem fica com a taça inédita em jogo único.

O Canaã, o “caçula” do Parazão 2024 e que em um pouco mais de três anos de fundação, está na elite do futebol paraense com o título da Segundinha conquistado em 2023. O técnico Emerson Almeida sabe das dificuldades que irá enfrentar diante do Águia, no Zinho Oliveira e deixa todo o favoritismo ao rival, mas garante um Canaã competitivo e que vai lutar pela taça até o fim.

“É a primeira edição da Supercopa estamos trabalhando, fizemos 40 dias de pré-temporada. Sabemos da dificuldade que é jogar no Zinho Oliveira e o favoritismo é do outro lado, por tudo que o Águia construiu em 2023. Estamos trabalhando forte, coletando o máximo de informações do adversário, para que possamos chegar em Marabá e realizar um grande jogo”, disse, Emerson Almeida, em entrevista ao perfil da Federação Paraense de Futebol no Instagram.

Zagueiro Betão é uma liderança no Azulão (Wellison Vasconcelos / Águia de Marabá)

Campeão da primeira Divisão do Parazão em 2023, o Águia de Marabá manteve boa parte do seu elenco para a temporada 2024 e busca a consolidação do clube no cenário estadual, após levantar a taça do Campeonato Paraense pela primeira vez. O Azulão possui no elenco o zagueiro Betão, destaque da equipe na temporada passada. O defensor falou sobre a Supercopa, da importância em conquistar mais uma taça pelo Águia e tentar cravar de vez seu nome na história do Azulão marabaense.

“Sabemos da importância do título, é uma competição nova e podemos marcar nosso nome pra sempre na história do clube como campeão da Supercopa. Estamos no caminho certo, focados, sabemos da importância que essa conquista pode trazer para o Águia. É uma decisão do atual campeão paraense contra o campeão da Segundinha. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar, o Canaã é uma grande equipe, com grandes jogadores e estamos preparados”, falou.