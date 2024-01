Águia de Marabá abre venda de ingressos para a Supercopa Grão-Pará, contra o Canaã

O Águia de Marabá iniciou a venda de ingressos para a Supercopa Grão-Pará, que será realizada no sábado (13), às 17h, no estádio Zinho Oliveira, em Marabá. A partida, que vai coroar o primeiro campeão da temporada do futebol paraense, vai ser disputado entre o Azulão e o Canaã, campeão da Segundinha de 2023.

De acordo com o Águia de Marabá, os ingressos para as arquibancadas descobertas estão custando R$ 40. Já as entradas para as arquibancadas cobertas custam R$ 80. Por enquanto, as entradas estão sendo vendidas apenas na modalidade on-line, pelo site: ingressodevantagens.com.br.

VEJA MAIS

O torneio

A Supercopa Grão-Pará abrirá oficialmente a temporada paraense, ao colocar frente a frente o campeão do Campeonato Paraense Série A e o campeão do Campeonato Paraense B1 de 2023, no caso, Águia de Marabá e Canaã, respectivamente. A decisão vai ocorrer em jogo único, na casa do clube campeão do principal torneio do estado.

A edição deste ano será em caráter experimental. A partir de 2025, já com o formato oficial definido, a competição será disputada entre o campeão do Campeonato Paraense Série A e o campeão da Copa Grão-Pará. O vencedor da Supercopa Grão-Pará será agraciado com troféu e título oficial referendado pela FPF.

A Copa Grão-Pará terá a primeira edição nesta temporada. O torneio será paralelo ao Campeonato Paraense e será disputado entre as equipes eliminadas no mata-matas da competição. O campeão, além de garantir o direito de disputar a Supercopa no ano seguinte, assegura vaga na Copa do Brasil de 2025.