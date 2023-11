Diretor de competições da FPF, Del Filho explica criação da Copa Grão-Pará: ‘clube vive de taça’

Clubes de futebol vivem de taça. É com essa premissa que a Federação Paraense de Futebol (FPF) elaborou uma mudança drástica no calendário de competições de 2024. Na próxima temporada, além do centenário Campeonato Paraense, as equipes profissionais terão, a nível estadual, dois novos torneios: a Supercopa Grão-Pará e Copa Grão-Pará.

Quem detalhou como vão funcionar os novos torneios foi o diretor de competições da FPF, Del Filho. Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o dirigente disse que os torneios serão realizados num formato de teste, ou "piloto", como é chamado pela Federação. Será apenas a partir de 2025 que as competições devem ganhar formatos - e premiações - definitivas.

"Quando acaba a primeira fase do Parazão, várias equipes ficam sem calendário o restante do ano. Muitos atletas ficam desempregados e, claro, a Federação precisa encontrar uma maneira diferente de oportunizar mais desafios e competições. A Copa Grão-Pará, neste ano, ocorre em modelo piloto. Ela vai estimular quatro equipes que vão ser eliminadas nas quartas de final do Parazão. Elas ficarão de fora do estadual, mas continuarão brigando por uma taça. Por enquanto a competição funciona em modelo piloto, mas em 2025 valerá vaga na Copa do Brasil de 2026", explicou.

Segundo Del, 2024 será um ano de testes devido ao regulamento já aprovado para o Campeonato Paraense, torneio que classifica às equipes à Copa Grão-Pará. Segundo o Estatuto do Torcedor, todas as competições principais devem manter o formato de disputa por no mínimo dois anos.

"O regulamento do Parazão tem que ter validade de dois anos. Por conta disso, o regulamento de 2024 precisa acompanhar o de 2023. No regulamento vigente está claro que a terceira vaga da Copa do Brasil precisa ser definida por meio da disputa de 3º lugar. Então, por esse motivo, não podemos dar uma vaga para o campeão da Copa Grão-Pará", disse.

Apesar disso, a Federação já pensa em mudar o formato do Parazão assim que possível. De acordo com Del, para o torneio de 2025, as equipes participantes do Estadual devem conversar e votar alterações no formato de disputa da competição.

"Em 2025 vamos discutir o novo calendário do Parazão. Isso é natural. A gente vê sempre essas reuniões a cada dois anos. A FPF e os clubes vão para o conselho e votam sugestões de formatos. Cada equipe tem a liberdade de legar à discussão propostas de torneio. A FPF também faz o mesmo. Mas isso é uma conversa que teremos somente em 2025", finalizou.