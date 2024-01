Águia de Marabá anuncia contratação por empréstimo do atacante Danyllo

O Águia de Marabá quer buscar o bicampeonato no Campeonato Paraense 2024. Para isso, além de novas contratações, a equipe está realizando uma preparação reforçada, que inclui amistosos, além da disputa da Super Copa Grão Pará, competição que já está na última etapa, com o grande título sendo disputado pelo clube marabaense e o Canaã.

Diante da busca pelo bi, a diretoria do Águia de Marabá anunciou, nesta segunda-feira (8), mais uma contratação, dessa vez, por empréstimo para a temporada de 2024. Trata-se do atacante Danyllo, de 21 anos. O atleta foi um dos destaques do time mineiro Athetic na campanha da Série D do ano passado, conquistando o acesso para a Série C deste ano.

O atacante chegou por empréstimo do Amazonas-AM para fazer parte do elenco o Azulão Marabaense. Danyllo Leocadio Bastos Nascimento teve passagem por clubes como: Oeste-SP, Nacional-AM, Fast Clube-AM, Maruinense-SE, Amazonas-AM, Yangju Citizen (Coréia do Sul), Athletic-MG e Guarani-MG.

Preparação para temporada 2024

Em preparação para temporada, o Águia está realizando amistosos, o último foi disputado contra o Imperatriz-MA, e terminou em 0 a 0. Segundo o jogador, o resultado é demonstração que tanto o Águia, quanto a equipe maranhense, estão preparados para seus respectivos campeonatos.

A final da Super Copa Grão Pará, entre Águia de Marabá e Canaã, está marcada para sábado (13), às 17h, no Estádio Zinho de Oliveira, casa do Águia, em Marabá.

Além dessa final, o Águia estreia no dia 20 de janeiro contra a Tuna Luso Brasileira, às 16h30, no Estádio Zinho de Oliveira, pela primeira rodada no Parazaõ. O time marabaense também disputará Copa do Brasil, Copa Verde e a Série D do Campeonato Brasileiro.