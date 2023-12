Gerente do Águia confirma mais duas contratações e garante Aleilson como camisa 9: ‘boa evolução’

O Águia de Marabá, atual campeão paraense, está na reta final de preparação para a próxima temporada. Na última sexta-feira (29), o gerente de futebol do Azulão, Roberto Ramalho, falou pela primeira vez com a imprensa nesta pré-temporada. Segundo ele, apesar do time marabaense está encerrando os treinamentos para 2024, o clube continua ativo no mercado de transferências.

"Estamos no mercado e tem duas posições que queremos contratar. Apesar disso, temos que ter cautela. Apareceram oportunidades nos últimos dias, mas era aquilo que a gente esperava. Nosso grupo é muito qualificado, então temos que trazer um atleta que realmente vá briga por vaga na equipe", explicou.

Além disso, segundo o dirigente, o Águia adota alguns critérios para contratação. Entre os parâmetros adotados estão a minutagem e o relacionamento extra-campo dos atletas.

"Não é simples contratar para a região Norte, então o primeiro critério que adotamos é a minutagem. O jogador tem que ter atuado bastante na última temporada. O outro é o desempenho, que tem que ser bem avaliado pela comissão técnica. Além disso, queremos trazer jogadores que tenham disputado, pelo menos, uma competição nacional em 2023. O extra-campo, também, é algo bastante pesado. Isso tudo é avaliado para que a gente possa minimizar os erros na montagem do elenco", explicou.

Roberto finalizou a entrevista dizendo que a diretoria não deve buscar mais um centroavante no mercado de transferências. A posição tem sido bastante criticada pela torcida do Azulão, que avalia Aleilson e Braga - peças do setor - como não sendo os melhores atletas para exercerem a função de camisa 9.

"A gente entende que o Aleilson desempenha bem esse papel. Ele não é mais um cara rápido, de beirada e teve uma evolução boa centralizado. Achamos que ele é uma boa opção assim como o Braga, que também é um cara que pode jogar no lado de campo, mas que se posiciona bem mais centralizado e faz gols", encerrou.

Temporada

O Águia de Marabá terá dois amistosos antes do início oficial da temporada de 2024. Neste sábado (30) a equipe encara o Imperatriz-MA, em Marabá. No dia 6 de janeiro, haverá um “jogo de volta” entre as equipes, no Maranhão. Já no dia 13 de janeiro, o Azulão recebe o Canaã pela Supercopa Grão-Pará, primeiro torneio oficial do próximo ano no futebol paraense.