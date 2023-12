Betão e Victor Lube destacam pré-temporada intensa no Águia de Marabá

O atual campeão paraense, Águia de Marabá, iniciou a pré-temporada com foco total no Parazão 2024. Em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira (14), o zagueiro Betão e o goleiro Victor Lube falaram mais sobre o retorno das atividades do Azulão, com foco nos trabalhos físicos e táticos do técnico Rafael Jaques.

‘Estamos com quase 20 dias de treinamentos, e o professor (Rafael Jaques) tem trabalho forte na parte defensiva e ofensiva da equipe. A gente espera entregar o melhor dentro de campo, como estamos fazendo nos treinamentos, e colocar em prática os trabalhos táticos que o professor vem pedindo’, disse Betão.

Herói do título do Campeonato Paraense de 2023, Betão retorna ao Azulão Marabaense após breve passagem pelo Imperatriz, do Maranhão. Na última temporada, o defensor somou 34 jogos disputados, com três gols marcados. Segundo o atleta, a conquista do Parazão atrai ainda mais os olhares das equipes adversárias.

‘As equipes virão ainda mais motivadas para jogar contra o Águia em 2024, por tudo que fizemos na última temporada. Como atual campeão paraense, somos a equipe a ser batida, e sabemos das dificuldades que a gente vai encontrar, como aconteceu na reta final da Série D’, completou o zagueiro.

Recém contratado pelo Águia de Marabá, o goleiro Victor Lube, de 29 anos, celebrou os primeiros momentos como jogador do Azulão. O atleta tem passagens pela Tuna Luso Brasileira e nas duas últimas temporadas estava defendendo as cores do Remo

‘Fui muito bem recebido pelo clube. Já joguei algumas vezes contra o Águia e sei o quão forte é a torcida aqui em Marabá. Com a união desse grupo, que foi algo que me surpreendeu, tenho certeza que vamos muito fortes em busca do Paraense no próximo ano’, disse o goleiro

Em 2024, Victor disputará posição com o goleiro Axel, que foi um dos destaques da campanha vitoriosa do Parazão e titular durante grande parte do Campeonato Brasileiro da Série D. O novo arqueiro da equipe projeta uma disputa intensa e saudável pela titularidade. ‘Tenho respeito muito grande pelo Axel, sei do grande profissional que ele é. A disputa é saudável, acredito que um motiva o outro, e somente o Água tem a ganhar com essa disputa’, afirmou a nova contratação do clube.