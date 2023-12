Atual Campeão Paraense, Águia marca amistoso contra o Carajás, que vai disputar a Copinha 2024

Após a divulgação da tabela com os jogos da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Junior, as equipes paraenses seguem trabalhando para o início do torneio, marcado para o dia 2 de janeiro. Entre os paraenses está o Carajás, que tratou de agendar um amistoso com ninguém menos que o atual Campeão Paraense, o Águia de Marabá. O duelo será neste sábado (16), às 16 horas, no estádio Rosenão, em Parauapebas.

O confronto servirá de teste para ambos, já que o Azulão também vem treinando forte para o início do Parazão, sob o comando do técnico Rafael Jaques. Até o momento, a diretoria do Águia contratou cerca de 14 atletas para a disputa, entre eles o atacante Aleílson e o goleiro Victor Lube, que foi reserva no Remo em 2023. A estreia do Azulão no Campeonato Paraense ainda está sem data definida, mas será contra a Tuna Luso, no estádio Zinho Oliveira, em Marabá.

A classificação do Carajás à competição se deu graças ao terceiro lugar na Copa Pará Sub-20. O Fonte Nova foi o vice na mesma edição, mas desistiu da competição e repassou a vaga para o próximo da fila. Assim, o Carajás conseguiu a classificação inédita e foi inserido no grupo 7, em Araraquara, ao lado de Ferroviária-SP, São Paulo-SP e Porto Vitória-ES.

O primeiro desafio será dia 3 de janeiro, a partir das 17h45, contra a Ferroviária. O segundo duelo será dia 6, contra o São Paulo, às 19h30, e o encerramento no dia 9, contra o Porto Vitória, às 17 horas.