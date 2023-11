Presidente do Canaã envia membros do departamento de futebol à Europa para intercâmbio em clubes

A equipe, fundada em 2020, tinha o nome de Sport Real até a temporada passada. Para a Segundinha deste ano, o clube passou a se chamar Canaã, mudou a sede para o sudeste do Pará e fez investimentos pesados no elenco, que resultaram na conquista estadual, em cima do Santa Rosa. A iniciativa partiu do presidente do clube, Ala'n Ben Cohen, que levou a comitiva até o "velho mundo", entre eles o atacante Paulo Rangel, que pode, num futuro próximo, vir a assumir um cargo de gestão no clube.

"Mandei trazer a nossa comissão técnica, gerência e supervisão para Portugal. Eles vão fazer estágio e aprimorar seus conhecimentos, entendendo não só o sistema de jogo português, como o modelo de gerência austera europeia, que serão realizados em nossos clubes conveniados aqui na Europa, fortalecendo laços com Portugal", explica o presidente.

Fazem parte da comitiva Paulo Ribeiro, Haiayta, Eli, Carlena Assis e Paulo Rangel, que são, respectivamente, supervisor, gerente de futebol, gerente administrativo, assessora de imprensa e atleta. Quanto ao artilheiro do time, o presidente explica que, em um futuro próximo, o atacante pode trocar as quatro linhas pelos bastidores, adotando uma nova função dentro da estrutura do futebol proposto pelo Canaã.

"Ele ainda é nosso contratado como goleador, mas a médio e longo prazo já está estudando na FIFA pra assumir uma das gerências no nosso clube, porque entende as expectativas e acredita no nosso projeto. Ele e veio ver os clubes que tenho sociedade aqui na Europa e entender o DNA para implementar no Canaã FC.