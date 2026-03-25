Águia abre larga vantagem, leva susto, mas estreia com vitória fora de casa na Copa Norte Time paraense faz 3 a 0, vê Monte Roraima reagir no segundo tempo e só garante o triunfo nos acréscimos, em jogo mais difícil do que parecia Igor Wilson 25.03.26 22h05 O Águia de Marabá estreou com vitória na Copa Norte ao bater o Monte Roraima por 4 a 2 nesta quarta-feira (25), fora de casa, em um jogo que começou com ampla superioridade paraense, mas ganhou contornos dramáticos ao longo do segundo tempo. Após abrir vantagem confortável de 3 a 0 e dar a impressão de que teria uma noite tranquila, o time viu o adversário reagir na etapa complementar e ameaçar o resultado, antes de confirmar o triunfo nos acréscimos do segundo tempo. Próximo desafio do time marabaense será novamente fora de casa, contra o Amazonas, no próximo dia 30. VEJA MAIS Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID Com seis atletas da base, Remo divulga relacionados para estreia na Copa Norte Leão Azul encara o Porto Velho na próxima quinta-feira (26), às 20h 1º Tempo O Águia de Marabá foi superior ao longo do primeiro tempo e construiu com naturalidade a vantagem sobre o Monte Roraima. A equipe paraense abriu o placar ainda no início da etapa, aos 13 minutos, quando PH finalizou da entrada da área e contou com desvio na defesa para encobrir o goleiro Luís Henrique. Com mais organização e controle da posse de bola, o Águia manteve presença constante no campo ofensivo. Kukri e Felipe Pará foram os principais articuladores, criando espaços e acumulando oportunidades. O próprio Felipe Pará teve ao menos duas boas chances para ampliar, uma delas cara a cara com o gol, mas parou na marcação adversária. O Monte Roraima, conhecido como 'Tamanduá', tentou responder em lances pontuais, principalmente em jogadas aéreas e bolas paradas, mas teve dificuldades para sustentar pressão. Parecia que o Águia estava jogando em casa, tamanha superioridade. A melhor oportunidade veio já na reta final, quando Matheus Lima conseguiu finalizar após drible, mas a bola desviou e saiu para escanteio. Nos acréscimos, o Águia transformou a superioridade em um placar mais confortável. Após cruzamento pela esquerda, a arbitragem assinalou pênalti por toque de mão de Bruno Costa dentro da área. Na cobrança, Gustavo Vinte e Cinco bateu firme e ampliou para 2 a 0, consolidando o domínio da equipe paraense antes do intervalo. O jogo parecia caminhar para uma vitória tranquila do Azulão, mas o segundo tempo reservaria muito drama. 2º Tempo O Águia de Marabá voltou para o segundo tempo mantendo o controle da partida e ampliou logo no primeiro minuto, aproveitando erro da defesa adversária. Felipe Pará acertou a trave na primeira tentativa, mas não desperdiçou a chance de transformar o domínio em mais um gol, encaminhando o que parecia ser uma vitória tranquila fora de casa. Com a vantagem ampliada, o time paraense viu o Monte Roraima sentir o golpe nos primeiros minutos. Ainda assim, a equipe visitante seguiu criando, especialmente em contra-ataques, e teve boas oportunidades com Cícero, que parou duas vezes em defesas importantes de Luís Henrique. O cenário indicava um jogo sob controle, com o Águia mais organizado e perigoso. Diogo Carlos matou o jogo para o Azulão (Reprodução Youtube CBF) A partir da metade da etapa, no entanto, o panorama mudou. O Monte Roraima diminuiu aos 15 minutos, com Eydison de cabeça, e passou a crescer na partida. O segundo gol veio aos 37, novamente com Eydison, após sobra dentro da área, recolocando os mandantes de vez na briga. O Águia sentiu o momento, reduziu o ritmo e passou a administrar a vantagem com mais cautela, enquanto o adversário aumentava a pressão. Nos acréscimos, quando o empate parecia possível, o Águia conseguiu matar o jogo. Em contra-ataque bem construído, Isaac foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para Diogo Carlos, que completou para o gol e definiu o placar em 4 a 2. A vitória garante uma estreia positiva para o time paraense, que chegou a controlar a partida com folga, mas precisou lidar com a reação adversária antes de confirmar o resultado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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