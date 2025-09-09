África do Sul x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09) pelas Eliminatórias da Copa

África do Sul x Nigéria disputam hoje, terça-feira (09/09), a 8° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 13h (horário de Brasília), no Estádio Free State, em Bloemfontein, África do Sul. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir África do Sul x Nigéria ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV e pela FIFA+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A África do Sul lidera o Grupo C e acumula um total de 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 13 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já a Nigéria ocupa a 4° posição do mesmo grupo com 2 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 8 gols marcados e 6 gols sofridos.

África do Sul x Nigéria: prováveis escalações

África do Sul: Williams; Mobbie, Moloisane, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Teboho, Mbule; Njota, Appollis, Foster. Técnico: Hugo Broos.

Nigéria: Nwbali; Aina, Fredrick, Bassey, Onyemaechi; Ndidi, Iwobi, Lookman; Oyeka, Simon, Osimhen. Técnico: Éric Chelle.

FICHA TÉCNICA

África do Sul x Nigéria

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio Free State, em Bloemfontein, África do Sul

Data/Horário: 09 de setembro de 2025, 13h