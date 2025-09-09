África do Sul x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09) pelas Eliminatórias da Copa África do Sul e Nigéria jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 09.09.25 12h00 A África do Sul soma 6 pontos a mais que a Nigéria no Grupo C das eliminatórias africanas da Copa (X/ @CAF_Online) África do Sul x Nigéria disputam hoje, terça-feira (09/09), a 8° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 13h (horário de Brasília), no Estádio Free State, em Bloemfontein, África do Sul. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir África do Sul x Nigéria ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV e pela FIFA+, a partir das 13h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A África do Sul lidera o Grupo C e acumula um total de 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 13 gols marcados e 5 gols sofridos. Já a Nigéria ocupa a 4° posição do mesmo grupo com 2 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 8 gols marcados e 6 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira Azerbaijão x Ucrânia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/09) pelas eliminatórias da Copa Azerbaijão e Ucrânia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Armênia x Irlanda: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas eliminatórias da Copa Armênia e Irlanda jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo África do Sul x Nigéria: prováveis escalações África do Sul: Williams; Mobbie, Moloisane, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Teboho, Mbule; Njota, Appollis, Foster. Técnico: Hugo Broos. Nigéria: Nwbali; Aina, Fredrick, Bassey, Onyemaechi; Ndidi, Iwobi, Lookman; Oyeka, Simon, Osimhen. Técnico: Éric Chelle. FICHA TÉCNICA África do Sul x Nigéria Eliminatórias da Copa do Mundo - África Local: Estádio Free State, em Bloemfontein, África do Sul Data/Horário: 09 de setembro de 2025, 13h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave África do Sul Nigéria jogos de hoje eliminatórias da copa do mundo de 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo RD Congo x Senegal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas Eliminatórias da Copa República Democrática do Congo e Senegal jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.09.25 12h04 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Azerbaijão x Ucrânia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/09) pelas eliminatórias da Copa Azerbaijão e Ucrânia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.09.25 12h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Burkina Faso x Egito: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09) pelas Eliminatórias da Copa Burkina Faso e Egito jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.09.25 12h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Cabo Verde x Camarões: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09) pelas Eliminatórias da Copa Cabo Verde e Camarões jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.09.25 12h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTE Márcio Fernandes confirma volta ao Paysandu Treinador informou com exclusividade ao repórter Abner Luiz, do Grupo Liberal, que fechou negociação com o clube nesta segunda-feira, 8 09.09.25 1h24 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira 09.09.25 7h00 EXCLUSIVO Bad Boy crava nome de novo técnico do Paysandu para jogo contra o América-MG A decisão ocorre após a demissão de Claudinei Oliveira, que deixou o comando do Paysandu na última sexta-feira (05), após a derrota para o Volta Redonda no Mangueirão, que agravou a crise no clube 08.09.25 19h53 Futebol Com vitória e tropeço de adversário, Remo fecha a rodada mais próximo do G-4; veja tabela Time azulino está a três pontos do primeiro colocado na zona de acesso 09.09.25 9h59