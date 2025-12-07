Fórmula 1: Lando Norris conquista 1º título mundial no GP de Abu Dhabi O piloto da McLaren deu fim à dominância de Max Verstappen (Red Bull Racing) após quatro anos Lívia Ximenes 07.12.25 11h38 Lando Norris conquista o 1º título de campeão mundial na Fórmula 1 (Reprodução / McLaren F1 Racing) Lando Norris, piloto da McLaren, conquistou o primeiro título mundial na Fórmula 1 nesse domingo (7), no GP de Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos). O britânico, após quatro anos, deu fim à dominância do holandês Max Verstappen (Red Bull Racing), vice-campeão. O companheiro de equipe, Oscar Piastri, que também disputava a vitória no campeonato em 2025, ficou em terceiro lugar. VEJA MAIS Norris lamenta 2º lugar no grid em Abu Dabi e esconde estratégia por título: 'Não pensei nisso' Norris, Verstappen ou Piastri: veja as contas para a decisão do título da F-1 2025 Norris volta a superar Verstappen e lidera 2º treino livre para GP de Abu Dabi; Bortoleto é 6º Aos 26 anos e seis anos após entrar na categoria, Norris é o primeiro piloto da McLaren a conquistar o título desde 2008, quando Lewis Hamilton (Ferrari) venceu o campeonato. Em 2025, a equipe também celebrou a vitória na disputa de construtores. Nos últimos 10 anos, essa é a primeira vez que outro piloto além de Verstappen e Hamilton ganha a competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Lando Norris Fómula 1 Norris vence campeonato de pilotos 2025 Campeonato de Pilotos Fórmula 1 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Mundial de Vôlei em Belém: técnico e atleta destacam expectativas e o legado para o vôlei paraense Competição ocorre entre os dias 16 e 21 de dezembro no Mangueirinho 07.12.25 9h00 FUTEBOL Com novas receitas e patrocínios, Remo triplica faturamento em 2025; veja números Leão Azul teve um faturamento de mais de R$41 milhões em 2025 07.12.25 8h00 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Flamengo em Belém Jogo do Flamengo em Belém agita rotina e empolga torcedores paraenses Rodrigo Braga, torcedor do Flamengo, está animado para a partida e espera ver de perto os maiores ídolos: Gabigol e Arrascaeta 07.01.24 7h00