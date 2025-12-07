Capa Jornal Amazônia
Fórmula 1: Lando Norris conquista 1º título mundial no GP de Abu Dhabi

O piloto da McLaren deu fim à dominância de Max Verstappen (Red Bull Racing) após quatro anos

Lívia Ximenes
Lando Norris conquista o 1º título de campeão mundial na Fórmula 1 (Reprodução / McLaren F1 Racing)

Lando Norris, piloto da McLaren, conquistou o primeiro título mundial na Fórmula 1 nesse domingo (7), no GP de Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos). O britânico, após quatro anos, deu fim à dominância do holandês Max Verstappen (Red Bull Racing), vice-campeão. O companheiro de equipe, Oscar Piastri, que também disputava a vitória no campeonato em 2025, ficou em terceiro lugar.

Aos 26 anos e seis anos após entrar na categoria, Norris é o primeiro piloto da McLaren a conquistar o título desde 2008, quando Lewis Hamilton (Ferrari) venceu o campeonato. Em 2025, a equipe também celebrou a vitória na disputa de construtores. Nos últimos 10 anos, essa é a primeira vez que outro piloto além de Verstappen e Hamilton ganha a competição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Lando Norris

Fómula 1

Norris vence campeonato de pilotos 2025

Campeonato de Pilotos Fórmula 1
