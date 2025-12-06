Norris, Verstappen ou Piastri: veja as contas para a decisão do título da F-1 2025 Estadão Conteúdo 06.12.25 9h02 O Grande Prêmio de Abu Dabi, que movimenta os Emirados Árabes Unidos neste fim de semana, promete ser emocionante. A última etapa da Fórmula 1 2025 será decisiva para a definição do campeão, com três pilotos na disputa pelo título: Lando Norris e Oscar Piastri, ambos da McLaren, e Max Verstappen, da Red Bull. Neste momento, Norris ocupa a liderança, com 408 pontos, seguido por Verstappen, com 396, enquanto Piastri é o terceiro, com 392. Com apenas 25 pontos em disputa, Norris larga na frente em relação aos adversários e chega ao circuito de Yas Marina como grande favorito. Por isso, é o que tem mais possibilidades a favor de si. Para ser campeão, o britânico precisa ficar entre os três primeiros colocados do GP. Caso chegue em quarto ou quinto, Norris só levará o campeonato se Verstappen não ganhar a corrida. O piloto ainda pode chegar ao título se terminar a corrida entre sexto e sétimo e Verstappen e Piastri não levarem a prova. Com uma oitava posição, ele precisará que o holandês chegue em terceiro ou abaixo e o companheiro de equipe não vença. Se Verstappen ficar fora do pódio, Norris ainda será campeão se terminar em nono ou abaixo e Piastri não ganhar o GP. Em busca do quinto título consecutivo, Verstappen tem de vencer o GP e torcer para que Norris fique de fora do pódio para ser penta. O piloto holandês ainda pode ser campeão com um segundo lugar, desde que Norris chegue da oitava posição ou abaixo, e Piastri não fique no topo do pódio. Outro cenário possível para Verstappen levar o campeonato é o piloto da RBR chegar na terceira colocação, o britânico ficar em nono ou qualquer posição abaixo, e o australiano não vencer a prova. Já Piastri é o que tem o caminho mais difícil para levar o título. O australiano pode ser campeão se vencer a corrida e Norris ficar atrás dos primeiros cinco colocados. Além disso, outra chance é chegar em segundo, Norris terminar abaixo da nona posição e Verstappen ficar de fora do pódio. A classificação para a corrida será neste sábado, às 11h (horário de Brasília). A largada para o Grande Prêmio de Abu Dabi será no domingo, às 10h (horário de Brasília). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP de Abu Dabi Lando Norris Oscar Piastri Max Verstappen COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 Futebol Veja como foi o sorteio da Copa do Mundo de 2026; saiba quem está no grupo do Brasil O sorteio determinará a formação das chaves para as 48 seleções que disputarão a competição. 05.12.25 14h00 FUTEBOL Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense 05.12.25 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Em jogo de seis gols, Flamengo alternativo empata com Mirassol na despedida do Brasileiro 06.12.25 20h57 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 JUSTIÇA Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões 02.12.25 18h48