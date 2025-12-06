Norris, Verstappen ou Piastri: veja as contas para a decisão do título da F-1 2025

O Grande Prêmio de Abu Dabi, que movimenta os Emirados Árabes Unidos neste fim de semana, promete ser emocionante. A última etapa da Fórmula 1 2025 será decisiva para a definição do campeão, com três pilotos na disputa pelo título: Lando Norris e Oscar Piastri, ambos da McLaren, e Max Verstappen, da Red Bull.

Neste momento, Norris ocupa a liderança, com 408 pontos, seguido por Verstappen, com 396, enquanto Piastri é o terceiro, com 392.

Com apenas 25 pontos em disputa, Norris larga na frente em relação aos adversários e chega ao circuito de Yas Marina como grande favorito. Por isso, é o que tem mais possibilidades a favor de si. Para ser campeão, o britânico precisa ficar entre os três primeiros colocados do GP. Caso chegue em quarto ou quinto, Norris só levará o campeonato se Verstappen não ganhar a corrida. O piloto ainda pode chegar ao título se terminar a corrida entre sexto e sétimo e Verstappen e Piastri não levarem a prova. Com uma oitava posição, ele precisará que o holandês chegue em terceiro ou abaixo e o companheiro de equipe não vença. Se Verstappen ficar fora do pódio, Norris ainda será campeão se terminar em nono ou abaixo e Piastri não ganhar o GP.

Em busca do quinto título consecutivo, Verstappen tem de vencer o GP e torcer para que Norris fique de fora do pódio para ser penta. O piloto holandês ainda pode ser campeão com um segundo lugar, desde que Norris chegue da oitava posição ou abaixo, e Piastri não fique no topo do pódio. Outro cenário possível para Verstappen levar o campeonato é o piloto da RBR chegar na terceira colocação, o britânico ficar em nono ou qualquer posição abaixo, e o australiano não vencer a prova.

Já Piastri é o que tem o caminho mais difícil para levar o título. O australiano pode ser campeão se vencer a corrida e Norris ficar atrás dos primeiros cinco colocados. Além disso, outra chance é chegar em segundo, Norris terminar abaixo da nona posição e Verstappen ficar de fora do pódio.

A classificação para a corrida será neste sábado, às 11h (horário de Brasília). A largada para o Grande Prêmio de Abu Dabi será no domingo, às 10h (horário de Brasília).