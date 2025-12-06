Norris lamenta 2º lugar no grid em Abu Dabi e esconde estratégia por título: 'Não pensei nisso' Estadão Conteúdo 06.12.25 15h53 Líder do Mundial de Pilotos e favorito ao título da temporada de Fórmula 1, Lando Norris admitiu a decepção por não largar na pole position do GP de Abu Dabi, neste domingo, etapa que definirá o campeão. O piloto da McLaren foi superado por seu principal concorrente, Max Verstappen, por 0s201 e sairá em segundo no grid. "Claro que estou desapontado por não ter conquistado a pole position para o fim de semana final, mas simplesmente não fomos rápidos o suficiente hoje, então teremos de tentar amanhã", disse o britânico, que precisa alcançar um lugar no pódio para levar a taça sem depender dos resultados dos rivais. "Esperava uma disputa mais acirrada no Q3, mas a batalha na classificação foi entre mim e Oscar (Piastri). Max (Verstappen) estava muito à frente", lamentou o líder do campeonato. "Oscar disse que ele fez uma volta muito boa e eu também achei que a minha muito boa. Só não fomos rápidos o suficiente na classificação, mas amanhã é um novo dia." Em busca do primeiro título mundial - tem 12 pontos de vantagem sobre Verstappen e 16 a mais que Piastri -, Norris tenta deixar de lado a ansiedade antes da prova decisiva, que terá início às 10h (horário de Brasília). O piloto também escondeu o jogo e disse não ter pensado sobre fazer uma corrida defensiva de olho no pódio, que seria o suficiente para ele. "Sinto-me surpreendentemente normal. É sempre bom terminar a temporada no topo, como fizemos no ano passado. Não ganhamos o campeonato (de Pilotos), mas foi bom terminar com uma vitória. É o que eu gostaria de fazer amanhã, em qualquer um dos casos", comentou o piloto da McLaren, sem indicar se terá uma estratégia defensiva. "Não sei, chegará o momento em que pensarei nisso, mas ainda quero tentar vencer amanhã, então esse será o objetivo." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP de Abu Dabi McLaren Lando Norris COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 Futebol Veja como foi o sorteio da Copa do Mundo de 2026; saiba quem está no grupo do Brasil O sorteio determinará a formação das chaves para as 48 seleções que disputarão a competição. 05.12.25 14h00 FUTEBOL Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense 05.12.25 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Em jogo de seis gols, Flamengo alternativo empata com Mirassol na despedida do Brasileiro 06.12.25 20h57 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 JUSTIÇA Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões 02.12.25 18h48