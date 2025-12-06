Norris lamenta 2º lugar no grid em Abu Dabi e esconde estratégia por título: 'Não pensei nisso'

Líder do Mundial de Pilotos e favorito ao título da temporada de Fórmula 1, Lando Norris admitiu a decepção por não largar na pole position do GP de Abu Dabi, neste domingo, etapa que definirá o campeão. O piloto da McLaren foi superado por seu principal concorrente, Max Verstappen, por 0s201 e sairá em segundo no grid.

"Claro que estou desapontado por não ter conquistado a pole position para o fim de semana final, mas simplesmente não fomos rápidos o suficiente hoje, então teremos de tentar amanhã", disse o britânico, que precisa alcançar um lugar no pódio para levar a taça sem depender dos resultados dos rivais.

"Esperava uma disputa mais acirrada no Q3, mas a batalha na classificação foi entre mim e Oscar (Piastri). Max (Verstappen) estava muito à frente", lamentou o líder do campeonato. "Oscar disse que ele fez uma volta muito boa e eu também achei que a minha muito boa. Só não fomos rápidos o suficiente na classificação, mas amanhã é um novo dia."

Em busca do primeiro título mundial - tem 12 pontos de vantagem sobre Verstappen e 16 a mais que Piastri -, Norris tenta deixar de lado a ansiedade antes da prova decisiva, que terá início às 10h (horário de Brasília). O piloto também escondeu o jogo e disse não ter pensado sobre fazer uma corrida defensiva de olho no pódio, que seria o suficiente para ele.

"Sinto-me surpreendentemente normal. É sempre bom terminar a temporada no topo, como fizemos no ano passado. Não ganhamos o campeonato (de Pilotos), mas foi bom terminar com uma vitória. É o que eu gostaria de fazer amanhã, em qualquer um dos casos", comentou o piloto da McLaren, sem indicar se terá uma estratégia defensiva. "Não sei, chegará o momento em que pensarei nisso, mas ainda quero tentar vencer amanhã, então esse será o objetivo."