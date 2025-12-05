Norris volta a superar Verstappen e lidera 2º treino livre para GP de Abu Dabi; Bortoleto é 6º Estadão Conteúdo 05.12.25 11h48 Numa repetição da primeira movimentação dos pilotos nesta sexta-feira no circuito de Yas Marina, Lando Norris, da McLaren, voltou a superar Max Verstappen e terminou o segundo treino livre para o GP de Abu Dabi de Fórmula 1 como o mais veloz ao cravar o tempo de 1min23s083. O holandês da Red Bull mais uma vez ficou em segundo lugar com George Russell, da Williams, em terceiro. Gabriel Bortoleto andou bem e melhorou seu desempenho. O brasileiro voltou a ficar no Top-10 e terminou com o 6º tempo. Oscar Piastri, companheiro de Norris, não conseguiu acompanhar o ritmo do pelotão de frente, teve problemas com o seu carro e finalizou essa segunda sessão na parte intermediária da classificação (11º lugar). A Fórmula 1 chega em sua última etapa com três pilotos brigando pelo título. Lando Norris lidera a classificação com 408 pontos. Verstappen vem em segundo com 396 e tem quatro de frente para Piastri nesta busca pelo troféu da temporada. Bortoleto voltou a andar bem, viu a sua Sauber ter uma boa estabilidade nas curvas e soube tirar todo o potencial do carro para conseguir andar entre os competidores mais rápidos também neste segundo treino livre. NORRIS LIDERA PRIMEIRO TREINO E BORTOLETO TERMINA EM SÉTIMO A primeira atividade de pista realizada na manhã desta sexta-feira, no circuito de Yas Marina, terminou com Lando Norris, da McLaren, dono do melhor tempo. Ele cravou a marca de 1min24s485. Max Verstappen veio logo atrás e Charles Leclerc ficou em terceiro. Gabriel Bortoleto abriu a sessão com pneus duros, se posicionou na parte intermediária do grid (12º lugar). Ele chegou a liderar a tomada de tempos de forma provisória, se manteve entre os dez mais rápidos e finalizou o primeiro treino livre no 7º posto. Os pilotos voltam à pista para a terceira sessão neste sábado, às 6h30 (horário de Brasília). Mais tarde, no mesmo dia, acontece o treino classificatório às 10h. No domingo, a corrida terá largada no mesmo horário. Confira o resultado do 2º treino livre para o GP de Abu Dabi de Fórmula 1: 1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min23s083 2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min23s446 3º - George Russell (ING/Mercedes), 1min23s462 4º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min23s501 5º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min23s550 6º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min23s570 7º - Isack Hadjar (Racing Bulls), 1min23s657 8º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min23s658 9º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min23s708 10º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min23s750 11º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min23s763 12º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min23s832 13º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min23s872 14º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min23s939 15º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min23s950 16º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min23s958 17º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min24s303 18º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min24s753 19º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min24s771 20º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min24s963 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP de Abu Dabi treino livre 2 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 