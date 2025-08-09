Capa Jornal Amazônia
Flamengo vence o Mirassol, lidera o Brasileirão e esquece eliminação na Copa do Brasil

O Flamengo venceu o Mirassol por 2 a 1 no Maracanã neste sábado (9/8)

Estadão Conteúdo
fonte

RJ - CAMPEONATO CARIOCA/FLUMINENSE X FLAMENGO - ESPORTES Comemoração do gol de Wesley, do Flamengo, durante a partida de ida da final do Campeonato Carioca 2025 entre Fluminense e Flamengo, realizada no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (12). (Foto: Rafael Sacharny / Estadão Conteúdo)

Com o Maracanã lotado de novo, o Flamengo tratou de esquecer a eliminação precoce na Copa do Brasil, ao vencer por 2 a 1 o Mirassol, neste sábado, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta foi a 12ª vitória do time carioca, líder absoluto com 40 pontos. O novato time paulista, bem organizado taticamente, segue com 28 pontos.

Manter a liderança do Brasileirão foi suficiente para o Flamengo fazer as pazes com sua torcida, decepcionada com a perda da vaga nas oitavas diante do Atlético-MG. Perdeu para o time mineiro por 1 a 0, no Rio, venceu fora pelo mesmo placar, porém, perdeu a vaga nas quartas na disputa dos pênaltis: 4 a 3.

Na sua estreia no Maracanã, o Mirassol sentiu logo a agressividade do Flamengo, marcando em cima, sob pressão e não permitindo a saída de bola do visitante.

Mas a primeira grande chance de gol foi do time paulista, num chute diagonal de Chico da Costa e que só não entrou por causa do goleiro Rossi. Ele se esticou todo e deu um toque de leve para desviar a bola para escanteio.

Após o susto, Samuel Lino quase deu o troco, num chute desviado e que passou por cima do travessão. E foi o próprio Samuel Lino, destaque pelo lado esquerdo, quem fez um levantamento perfeito em direção à área. O zagueiro Léo Pereira subiu com estilo e testou no canto direito de Walter, aos 18 minutos.

A vantagem deu maior tranquilidade ao time carioca, mesmo porque o Mirassol errava muitos passes e não conseguia sair da defesa em velocidade. Apesar da supremacia em campo, o Flamengo não ampliou o placar antes do intervalo.

O segundo tempo começou com o Mirassol avançado, empurrando o Flamengo para seu campo defensivo. Aos 13 minutos o time paulista teve uma grande chance para empatar, quando Rossi errou na saída para cortar um cruzamento de Reinaldo. Lucas Ramon ficou com a sobra e tocou por cobertura em direção ao gol, mas Léo Pereira salvou de cabeça em cima da linha.

Até então pressionado, o Flamengo soube como chegar ao segundo gol aos 22 minutos. O meia Arrascaeta recebeu a bola pelo lado esquerdo, avançou e cruzou, com efeito, para a pequena área. Plata entrou em velocidade e só empurrou a bola para as redes: 2 a 0.

Na sua noite de estreia no Maracanã, o Mirassol não passou em branco e fez seu gol aos 28 minutos. A defesa rebateu errado um cruzamento do lado esquerdo e a sobra ficou com Gabriel. Ele teve tempo de dominar a bola e chutar cruzado no canto direito de Rossi.

O jogo ficou aberto. Aos 30, Walter fez uma defesa fantástica com a mão direita, num chute forte de Arrascaeta. No contra-ataque, o Mirassol quase empatou com Carlos Eduardo, que apareceu na pequena área em velocidade para completar o cruzamento de Reinaldo. Mas Rossi se agigantou e salvou com os pés.

O Mirassol ainda deu um último susto nos acréscimos. Alesson, do lado esquerdo, fez o levantamento e Rossi se atrapalhou no alto com Carlos Eduardo e a bola saiu pela linha de fundo, em escanteio.

Pelo Brasileirão, o Flamengo só volta a campo no dia 17 (domingo) diante do Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Por coincidência, os dois times vão se enfrentam antes, no mesmo local, no dia 13 (quarta-feira) pelo jogo de ida das oitavas da Copa Libertadores. Na segunda-feira (dia 18), o Mirassol recebe no interior paulista o Cruzeiro.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 1 MIRASSOL

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Evertton Araújo e Arrascaeta (Bruno Henrique); Plata, Pedro (Luiz Araújo) e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Yago Felipe), Danielzinho (José Aldo) e Gabriel (Matheus Bianqui); Negueba (Carlos Eduardo), Chico da Costa e Edson Carioca (Alesson). Técnico: Ivan Baitello (auxiliar).

GOLS - Léo Pereira, aos 18 minutos do primeiro tempo. Plata, aos 22, e Gabriel, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Léo Ortiz (Flamengo). João Victor (Mirassol).

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli (MG).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 64.018 torcedores.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

