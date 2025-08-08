Flamengo inscreve os cinco reforços 'europeus' para as oitavas de final da Libertadores Com as contratações e inscrições, Filipe Luís fica com 'dois times titulares' para poder jogar em alto nível e buscar, na Libertadores e também no Brasileirão. Estadão Conteúdo 08.08.25 20h38 O Flamengo divulgou nesta sexta-feira sua lista de inscritos para o mata-mata da Libertadores com cinco mudanças. O clube inscreveu o volante Jorginho, o atacante Samuel Lino, o lateral-direito Emerson Royal, e os meio-campistas Carrascal e Saúl, seus cinco reforços vindo da Europa, já para as oitavas de final com o Internacional, dias 13 e 20 de agosto. Samuel Lino e Saúl vieram do Atlético de Madrid e já estrearam, assim como Emerson Royal, contratado do Milan. Jorginho chegou do Arsenal ainda na janela para o Mundial de Clubes e virou peça-chave entre os titulares, enquanto o colombiano Carrascal, contratado do Dínamo de Moscou, deve fazer seu primeiro jogo pelo clube contra o Mirassol, neste sábado. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Para ter seu quinteto na Libertadores, o técnico Filipe Luís não perdeu peças fortes e importantes. Os jovens Felipe Lima e Jorge Mora, de 19 anos, e Rayan Lucas, de 20, perderam suas vagas, assim como os negociados Wesley, agora na Roma, e Gerson, que foi para o Zenit. Com as contratações e inscrições, Filipe Luís fica com 'dois times titulares' para poder jogar em alto nível e buscar, na Libertadores e também no Brasileirão, onde defende a liderança, se redimir da eliminação na Copa do Brasil diante do Atlético-MG, nos pênaltis, quarta-feira. Emerson Royal disputa vaga com Varela, Jorginho e Saúl têm a sombra de Allan e De la Cruz, enquanto Carrascal é opção na armação para a vaga do ídolo Arrascaeta. Na frente, o ponteiro Samuel Lino já vem atuando, mas a briga é grande com muitas peças de alto calibre: Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libertadores Flamengo Samuel Lino Emerson Royal Saúl Jorginho Carrascal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Após demissão de Enderson Moreira, América-MG encara o Remo com interino Adversário azulino demitiu treinador após seis jogos sem vencer; Diogo Giacomini assume interinamente 08.08.25 17h15 SÉRIE B Davó diz que Remo precisa ter “postura vencedora” contra o América-MG na Série B Atacante azulino destaca lições após derrota, reforça foco do elenco e alerta para o risco de enfrentar adversário pressionado 08.08.25 15h53 caso de polícia Ex-jogador do Botafogo é preso após atropelar quatro pessoas e tentar tomar arma de policial Luan Plácido deixou duas vítimas em estado grave e foi contido após comportamento agressivo 08.08.25 15h28 Futebol Diego Hernandez pode estrear pelo Remo contra o América-MG na Série B Meia está na fase final de recuperação muscular e deve ganhar minutos no segundo tempo 08.08.25 14h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Vila Nova anuncia contratação de lateral ex-Remo e jogador pode estrear contra o Paysandu na Série B Thalys atuou em apenas uma partida nesta temporada e terá nova oportunidade no time de Goiânia 08.08.25 9h05 caso de polícia Ex-jogador do Botafogo é preso após atropelar quatro pessoas e tentar tomar arma de policial Luan Plácido deixou duas vítimas em estado grave e foi contido após comportamento agressivo 08.08.25 15h28 Resenha Marcos Braz entrega camisa do Remo a ídolo do Flamengo em Belém Executivo do Leão presenteou Diego Ribas, durante encontro descontraído na capital paraense 08.08.25 12h02 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (08/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos por Amistosos Internacionais e pela Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta sexta-feira 08.08.25 7h00