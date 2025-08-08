Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Flamengo inscreve os cinco reforços 'europeus' para as oitavas de final da Libertadores

Com as contratações e inscrições, Filipe Luís fica com 'dois times titulares' para poder jogar em alto nível e buscar, na Libertadores e também no Brasileirão.

Estadão Conteúdo

O Flamengo divulgou nesta sexta-feira sua lista de inscritos para o mata-mata da Libertadores com cinco mudanças. O clube inscreveu o volante Jorginho, o atacante Samuel Lino, o lateral-direito Emerson Royal, e os meio-campistas Carrascal e Saúl, seus cinco reforços vindo da Europa, já para as oitavas de final com o Internacional, dias 13 e 20 de agosto.

Samuel Lino e Saúl vieram do Atlético de Madrid e já estrearam, assim como Emerson Royal, contratado do Milan. Jorginho chegou do Arsenal ainda na janela para o Mundial de Clubes e virou peça-chave entre os titulares, enquanto o colombiano Carrascal, contratado do Dínamo de Moscou, deve fazer seu primeiro jogo pelo clube contra o Mirassol, neste sábado.

Para ter seu quinteto na Libertadores, o técnico Filipe Luís não perdeu peças fortes e importantes. Os jovens Felipe Lima e Jorge Mora, de 19 anos, e Rayan Lucas, de 20, perderam suas vagas, assim como os negociados Wesley, agora na Roma, e Gerson, que foi para o Zenit.

Com as contratações e inscrições, Filipe Luís fica com 'dois times titulares' para poder jogar em alto nível e buscar, na Libertadores e também no Brasileirão, onde defende a liderança, se redimir da eliminação na Copa do Brasil diante do Atlético-MG, nos pênaltis, quarta-feira.

Emerson Royal disputa vaga com Varela, Jorginho e Saúl têm a sombra de Allan e De la Cruz, enquanto Carrascal é opção na armação para a vaga do ídolo Arrascaeta. Na frente, o ponteiro Samuel Lino já vem atuando, mas a briga é grande com muitas peças de alto calibre: Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Bruno Henrique.

