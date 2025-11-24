Capa Jornal Amazônia
Flamengo divulga relacionados sem Léo Ortiz e pode poupar peças contra o Atlético-MG

O defensor segue em processo de recuperação de um estiramento no tornozelo direito

Estadão Conteúdo

Podendo confirmar o título brasileiro e com foco total na decisão da Copa Libertadores no próximo sábado, o Flamengo divulgou a lista de relacionados para o confronto com o Atlético-MG. A partida será disputada às 21h30, na Arena MRV, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o time rubro-negro liderando a competição com 74 pontos, quatro a mais que o Palmeiras.

O técnico Filipe Luís optou por não incluir o zagueiro Léo Ortiz na relação. O defensor segue em processo de recuperação de um estiramento no tornozelo direito, sofrido em 19 de outubro, no duelo com o Palmeiras, e está sendo preservado para ter condições de atuar na final continental.

Mesmo com infiltrações, Ortiz chegou a entrar em campo contra o Racing, na Argentina, o que acabou agravando a lesão. Desde então, o departamento médico e a comissão técnica trabalham com cautela, priorizando a completa reabilitação do jogador.

Além do zagueiro, também ficaram fora da lista o volante Allan e o atacante Pedro. A ausência do primeiro reforça a tendência de gestão física do elenco, levando em conta a proximidade da decisão da Libertadores e a margem confortável na liderança. O segundo só deve voltar a atuar em 2026.

Com esse cenário, Filipe Luís pode promover ajustes na equipe titular diante do clube mineiro, evitando sobrecarga em atletas mais utilizados. A ideia é equilibrar competitividade no Brasileirão sem comprometer o desempenho na final mais importante da temporada.

A expectativa é que o Flamengo entre em campo com Rossi; Emerson Royal (Varela), Cleiton, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Everton Araújo (Saúl) e Luiz Araújo; Plata, Juninho e Everton Cebolinha.

Palavras-chave

futebol

Flamengo

Filipe Luís
Esportes
