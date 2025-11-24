Flamengo divulga relacionados sem Léo Ortiz e pode poupar peças contra o Atlético-MG O defensor segue em processo de recuperação de um estiramento no tornozelo direito Estadão Conteúdo 24.11.25 18h23 Podendo confirmar o título brasileiro e com foco total na decisão da Copa Libertadores no próximo sábado, o Flamengo divulgou a lista de relacionados para o confronto com o Atlético-MG. A partida será disputada às 21h30, na Arena MRV, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o time rubro-negro liderando a competição com 74 pontos, quatro a mais que o Palmeiras. VEJA MAIS Chances de título do Flamengo disparam para 87% no Brasileirão; Palmeiras tem 12% Jorge Jesus cita título da Libertadores com Flamengo em dia de recorde de vitórias com Al-Nassr O técnico Filipe Luís optou por não incluir o zagueiro Léo Ortiz na relação. O defensor segue em processo de recuperação de um estiramento no tornozelo direito, sofrido em 19 de outubro, no duelo com o Palmeiras, e está sendo preservado para ter condições de atuar na final continental. Mesmo com infiltrações, Ortiz chegou a entrar em campo contra o Racing, na Argentina, o que acabou agravando a lesão. Desde então, o departamento médico e a comissão técnica trabalham com cautela, priorizando a completa reabilitação do jogador. Além do zagueiro, também ficaram fora da lista o volante Allan e o atacante Pedro. A ausência do primeiro reforça a tendência de gestão física do elenco, levando em conta a proximidade da decisão da Libertadores e a margem confortável na liderança. O segundo só deve voltar a atuar em 2026. Com esse cenário, Filipe Luís pode promover ajustes na equipe titular diante do clube mineiro, evitando sobrecarga em atletas mais utilizados. A ideia é equilibrar competitividade no Brasileirão sem comprometer o desempenho na final mais importante da temporada. A expectativa é que o Flamengo entre em campo com Rossi; Emerson Royal (Varela), Cleiton, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Everton Araújo (Saúl) e Luiz Araújo; Plata, Juninho e Everton Cebolinha. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo Filipe Luís COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES reformulação Goleiro Iago Hass deixa o Paysandu e acerta com clube do Campeonato Gaúcho para 2026 Sem anúncio oficial das saídas, Papão inicia reformulação do elenco após o fim da Série B; jogador disputou apenas uma partida pelo clube 25.11.25 17h58 Remo é o 11° time brasileiro a entrar para o seleto grupo do 'duplo acesso' no Brasileirão Leão repetiu um feito alcançado por apenas 11 clubes desde 2006 ao subir da Série C para a B e, na sequência, chegar à elite nacional 25.11.25 17h31 novo comandante ‘Scaloni do Interior’, novo técnico do Paysandu tem acessos e venceu Copa em cima do Papão Treinador também coleciona campanhas de destaque na Série C do Brasileirão 25.11.25 16h37 Mais esportes Paraenses conquistam títulos em etapa do circuito COP30 de Surf; veja vencedores Evento, que ocorreu em Salinópolis, coroou campeões nas categorias de surf e bodyboard 25.11.25 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18