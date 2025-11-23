Chances de título do Flamengo disparam para 87% no Brasileirão; Palmeiras tem 12% Estadão Conteúdo 23.11.25 11h57 As chances de título do Flamengo no Campeonato Brasileiro deram um salto significativo após os resultados deste sábado. A vitória por 3 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, no Maracanã, somada ao empate do Palmeiras com o Fluminense, no Allianz Parque, fez a probabilidade rubro-negra subir de 72% para 87,3%, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG. O time paulista, que ainda buscava se manter na disputa, viu sua possibilidade de conquistar o campeonato cair de 26,6% para 12,3%. O novo cenário deixa o Flamengo muito próximo de encaminhar a taça ainda nesta semana. A definição pode acontecer já na terça-feira, quando a 36ª rodada será aberta. O time enfrenta o Atlético-MG na Arena MRV, enquanto o Palmeiras encara o Grêmio, em Porto Alegre. Em caso de vitória rubro-negra combinada com derrota alviverde, o campeonato será decidido antes mesmo da final da Copa Libertadores entre os rivais, marcada para sábado, em Lima. Entre os demais clubes que ainda possuem chance matemática, o Cruzeiro segue com probabilidade residual de título: 0,40%, ante 1,4% no levantamento anterior. A equipe mineira, porém, pode deixar de ter qualquer possibilidade neste domingo caso seja derrotada pelo Corinthians, no Mineirão. Mesmo que vença seus três compromissos finais, o Cruzeiro só poderia empatar em pontos com o Flamengo. Ainda assim, perderia no critério de desempate pelo número de vitórias, o que encerraria de forma definitiva qualquer possibilidade de briga pelo título. Chances de título do Campeonato Brasileiro: Flamengo - 87,3% (era 72%) Palmeiras - 12,4% (era 26,6%) Cruzeiro - 0,40% (era 1,4%) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Flamengo Palmeiras COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Ele fica? Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe 24.11.25 12h46 Ídolo do Palmeiras, Felipe Melo recebe camisa do Remo no dia do acesso e lamenta queda do Paysandu Jogador mostrou o manto azulino personalizado que recebeu de presente e parabenizou o Leão Azul 24.11.25 12h05 Futebol Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico 24.11.25 11h20 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44