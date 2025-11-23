Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Chances de título do Flamengo disparam para 87% no Brasileirão; Palmeiras tem 12%

Estadão Conteúdo

As chances de título do Flamengo no Campeonato Brasileiro deram um salto significativo após os resultados deste sábado. A vitória por 3 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, no Maracanã, somada ao empate do Palmeiras com o Fluminense, no Allianz Parque, fez a probabilidade rubro-negra subir de 72% para 87,3%, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG. O time paulista, que ainda buscava se manter na disputa, viu sua possibilidade de conquistar o campeonato cair de 26,6% para 12,3%.

O novo cenário deixa o Flamengo muito próximo de encaminhar a taça ainda nesta semana. A definição pode acontecer já na terça-feira, quando a 36ª rodada será aberta. O time enfrenta o Atlético-MG na Arena MRV, enquanto o Palmeiras encara o Grêmio, em Porto Alegre. Em caso de vitória rubro-negra combinada com derrota alviverde, o campeonato será decidido antes mesmo da final da Copa Libertadores entre os rivais, marcada para sábado, em Lima.

Entre os demais clubes que ainda possuem chance matemática, o Cruzeiro segue com probabilidade residual de título: 0,40%, ante 1,4% no levantamento anterior. A equipe mineira, porém, pode deixar de ter qualquer possibilidade neste domingo caso seja derrotada pelo Corinthians, no Mineirão.

Mesmo que vença seus três compromissos finais, o Cruzeiro só poderia empatar em pontos com o Flamengo. Ainda assim, perderia no critério de desempate pelo número de vitórias, o que encerraria de forma definitiva qualquer possibilidade de briga pelo título.

Chances de título do Campeonato Brasileiro:

Flamengo - 87,3% (era 72%) Palmeiras - 12,4% (era 26,6%) Cruzeiro - 0,40% (era 1,4%)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Brasileiro

Flamengo

Palmeiras
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Ele fica?

Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha

Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe

24.11.25 12h46

Ídolo do Palmeiras, Felipe Melo recebe camisa do Remo no dia do acesso e lamenta queda do Paysandu

Jogador mostrou o manto azulino personalizado que recebeu de presente e parabenizou o Leão Azul

24.11.25 12h05

Futebol

Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida

Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico

24.11.25 11h20

futebol

'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo

Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano

24.11.25 10h44

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão'

Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino

24.11.25 8h56

EXCLUSIVO!

Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal

Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro

23.11.25 22h38

Futebol

Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado'

O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos

23.11.25 20h33

futebol

'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo

Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano

24.11.25 10h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda