Flamengo desembarca no Rio após empate com Millonarios na estreia da Libertadores

O Rubro-Negro desembarcou no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (03), no retorno da primeira partida do time pelo Grupo E da Conmebol Libertadores 2024. Na noite de ontem (02), a equipe de Tite empatou em 1 a 1 com o Milionarios, no estádio El Campín, em Bogotá. O resultado, no entanto, foi inesperado para o Flamengo, que sofreu com a altitude de 2.600 metros e com os desfalques. No comando, Tite optou por algumas mudanças no time titular, como a mudança de Luiz Araújo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, que deram lugar a Bruno Henrique, David Luiz e Viña. De la Cruz ainda foi desfalque na equipe devido a uma febre.

No desembarque, o volante Allan disse ter enxergado justiça no placar entre positivos e negativos apresentados pelo clube carioca.

“Fomos lá para tentar vencer. Não aconteceu como esperávamos. Claro que houve fatores como altitude, o campo não estava ideal, mas pelo contexto ideal do jogo acho que o resultado foi justo, sim. Não me conformando, mas também temos que ser pé no chão e aceitar”, declarou.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Alianza Lima x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/04) pela Libertadores]]

Allan ainda comentou sobre os desfalques de Léo Pereira, Luiz Araújo e De la Cruz, e as expectativas para os próximos jogos.

“Não tem mais tempo de descanso. Vai ser essa maratona de jogos. Então, temos que recuperar quem temos que recuperar e dar continuidade ao nosso trabalho. Temos uma decisão no domingo. É tocar daqui para frente e continuar evoluindo”, completou.

O Flamengo volta a campo pela Libertadores na próxima quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), contra os chilenos do Palestino. No domingo, às 17h (de Brasília), o Rubro-Negro faz a finalíssima do Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu. O time de Tite pode perder por até dois gols de diferença.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)