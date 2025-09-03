Capa Jornal Amazônia
Ferrari usa pintura especial em homenagem ao primeiro título de Lauda no GP de Monza

Equipe comemora 50 anos do seu primeiro título na Fórmula 1

Estadão Conteúdo
fonte

Equipe fez homenagem a Niki Lauda (Divulgação / Ferrari)

A Ferrari vai utilizar uma pintura especial em seus carros no GP de Monza, neste final de semana, para celebrar os 50 anos do primeiro título conquistado pelo austríaco Niki Lauda, na Fórmula 1. Os modelos SF-25 de Charles Leclerc e Lewis Hamilton terão um branco mais proeminente nas tampas do motor, juntamente com números e calotas retrô. Completando o novo visual, o mesmo tom vermelho da época também será utilizado.

A estilização dos carros remetem às cores e detalhes da Ferrari 312T, que Lauda levou às pistas em 1975 e culminou também com o título do Mundial de Construtores do mesmo ano.

O layout especial foi divulgado pela escuderia italiana nesta quarta-feira. Entre outros detalhes, o modelo tem ainda duas faixas nas laterais do monoposto com os nomes dos dois pilotos ferraristas.

Na conquista do título de 1975, o piloto austríaco teve como seu principal rival, o brasileiro Emerson Fittipaldi. O austríaco voltaria a ser campeão do mundo dois anos depois, novamente pela equipe italiana. A terceira conquista, já pela McLaren, viria em 1984.

Um dos maiores nomes de sua geração, Niki Lauda conquistou 25 vitórias, 24 poles e 54 pódios ao longo de sua carreira. O tricampeão morreu em 2019, aos 70 anos, por causa de problemas renais.

Uma outra novidade vai ser quanto ao uniforme da equipe para a prova. Os macacões, sapatilhas e capacetes de Leclerc e Hamilton serão inspirados no design da época.

A Fórmula 1 volta às pistas neste fim de semana para a realização do GP de Monza, na Itália. A Mclaren lideram com folga o Mundial de construtores com 584 pontos. A Ferrari aparece na segunda colocação e contabiliza 260.

Palavras-chave

Fórmula 1

Ferrari

pintura especial

Lauda

Monza
