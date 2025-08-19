Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Chefe da Ferrari compara Hamilton com Carlos Sainz: 'Pensamos que teria tudo sob controle'

Hamilton vem fazendo uma temporada abaixo do esperado em sua estreia na equipe italiana

Estadão Conteúdo
fonte

Sainz perdeu a vaga na Ferrari para Lewis Hamilton (Reprodução / F1)

O chefe da Ferrari, Frédéric Vasseur, fez comparações entre Lewis Hamilton e seu antecessor na equipe italiana, o espanhol Carlos Sainz Jr. Para o dirigente, o piloto inglês não mostrou tanto poder de adaptação quanto o espanhol em sua mudança de equipe na Fórmula 1.

"Quando ele chegou à Ferrari, ingenuamente pensamos que ele teria tudo sob controle. Ele não é como Carlos Sainz, que muda de equipe de vez em quando e está familiarizado com esse processo. Lewis precisou de quatro ou cinco corridas para pegar o jeito", afirmou Vasseur, em entrevista ao site alemão Auto Motor und Sport.

Hamilton vem fazendo uma temporada abaixo do esperado em sua estreia na Ferrari. O dono de sete títulos mundiais ainda não conseguiu subir ao pódio em corridas principais, apenas e provas sprint (duas vezes). Chegou a vencer uma delas e registrar uma pole position aos sábados.

O rendimento vem sendo alvo de crítica por parte do próprio piloto. Após o treino classificatório do GP da Hungria, etapa passada do campeonato, Hamilton usou frases fortes para descrever sua performance: "Sou inútil, simplesmente inútil", afirmou. "Eles provavelmente têm que trocar o piloto".

Para Vasseur, o inglês exagera na autocrítica. "Ele sempre exagera muito em seus julgamentos. Às vezes é muito duro com o carro, às vezes consigo mesmo. Ele quer tirar o máximo proveito de si mesmo e de todos na equipe. Então, temos que acalmá-lo", destacou o chefe da Ferrari.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Fórmula 1

Ferrari

Hamilton

Carlos Sainz
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Além de líder, próximo adversário do Remo, Coritiba-PR, tem a melhor defesa da Série B

Equipe alviverde vai jogar em casa pela permanência na liderança, enquanto o Leão Azul tentará repetir feito do primeiro turno

19.08.25 12h11

Futebol

Na briga pelo G4, Remo tem desempenho idêntico ao Paysandu nas últimas 10 rodadas da Série B

Equipes voltam a campo neste fim de semana pela 23ª rodada da Segundona

19.08.25 11h46

Futebol

Campeonato Paraense A3 tem grupos definidos; confira

Definição ocorreu em congresso técnico realizado em Belém

19.08.25 10h51

Mais esportes

Com cores vibrantes e homenagem à Amazônia, Corrida do Círio lança camisas oficiais da 40ª edição

Neste ano, a corrida terá um formato novo e as provas serão disputadas em dias diferentes

19.08.25 9h16

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Série B

Clássico Re-Pa será jogado na segunda-feira após o Círio; veja o horário

A entidade detalhou os jogos da 25 a 32 rodadas, com direito a clássico paraense na noite de segunda-feira

18.08.25 17h56

BRASIL

Ancelotti inclui Neymar e Brazão em pré-lista da Seleção Brasileira

Técnico italiano divulgará convocação oficial na próxima segunda-feira para últimos jogos das Eliminatórias contra Chile e Bolívia

18.08.25 22h33

Supercopa Saudita

Al Nassr x Al Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/8) pela Supercopa Saudita

Al Nassr e Al Ittihad jogam a semifinal da Supercopa Saudita hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

19.08.25 7h00

Mais esportes

Com cores vibrantes e homenagem à Amazônia, Corrida do Círio lança camisas oficiais da 40ª edição

Neste ano, a corrida terá um formato novo e as provas serão disputadas em dias diferentes

19.08.25 9h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda