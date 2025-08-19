Chefe da Ferrari compara Hamilton com Carlos Sainz: 'Pensamos que teria tudo sob controle' Hamilton vem fazendo uma temporada abaixo do esperado em sua estreia na equipe italiana Estadão Conteúdo 19.08.25 9h23 Sainz perdeu a vaga na Ferrari para Lewis Hamilton (Reprodução / F1) O chefe da Ferrari, Frédéric Vasseur, fez comparações entre Lewis Hamilton e seu antecessor na equipe italiana, o espanhol Carlos Sainz Jr. Para o dirigente, o piloto inglês não mostrou tanto poder de adaptação quanto o espanhol em sua mudança de equipe na Fórmula 1. "Quando ele chegou à Ferrari, ingenuamente pensamos que ele teria tudo sob controle. Ele não é como Carlos Sainz, que muda de equipe de vez em quando e está familiarizado com esse processo. Lewis precisou de quatro ou cinco corridas para pegar o jeito", afirmou Vasseur, em entrevista ao site alemão Auto Motor und Sport. Hamilton vem fazendo uma temporada abaixo do esperado em sua estreia na Ferrari. O dono de sete títulos mundiais ainda não conseguiu subir ao pódio em corridas principais, apenas e provas sprint (duas vezes). Chegou a vencer uma delas e registrar uma pole position aos sábados. O rendimento vem sendo alvo de crítica por parte do próprio piloto. Após o treino classificatório do GP da Hungria, etapa passada do campeonato, Hamilton usou frases fortes para descrever sua performance: "Sou inútil, simplesmente inútil", afirmou. "Eles provavelmente têm que trocar o piloto". Para Vasseur, o inglês exagera na autocrítica. "Ele sempre exagera muito em seus julgamentos. Às vezes é muito duro com o carro, às vezes consigo mesmo. Ele quer tirar o máximo proveito de si mesmo e de todos na equipe. Então, temos que acalmá-lo", destacou o chefe da Ferrari. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Ferrari Hamilton Carlos Sainz COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Além de líder, próximo adversário do Remo, Coritiba-PR, tem a melhor defesa da Série B Equipe alviverde vai jogar em casa pela permanência na liderança, enquanto o Leão Azul tentará repetir feito do primeiro turno 19.08.25 12h11 Futebol Na briga pelo G4, Remo tem desempenho idêntico ao Paysandu nas últimas 10 rodadas da Série B Equipes voltam a campo neste fim de semana pela 23ª rodada da Segundona 19.08.25 11h46 Futebol Campeonato Paraense A3 tem grupos definidos; confira Definição ocorreu em congresso técnico realizado em Belém 19.08.25 10h51 Mais esportes Com cores vibrantes e homenagem à Amazônia, Corrida do Círio lança camisas oficiais da 40ª edição Neste ano, a corrida terá um formato novo e as provas serão disputadas em dias diferentes 19.08.25 9h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série B Clássico Re-Pa será jogado na segunda-feira após o Círio; veja o horário A entidade detalhou os jogos da 25 a 32 rodadas, com direito a clássico paraense na noite de segunda-feira 18.08.25 17h56 BRASIL Ancelotti inclui Neymar e Brazão em pré-lista da Seleção Brasileira Técnico italiano divulgará convocação oficial na próxima segunda-feira para últimos jogos das Eliminatórias contra Chile e Bolívia 18.08.25 22h33 Supercopa Saudita Al Nassr x Al Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/8) pela Supercopa Saudita Al Nassr e Al Ittihad jogam a semifinal da Supercopa Saudita hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.08.25 7h00 Mais esportes Com cores vibrantes e homenagem à Amazônia, Corrida do Círio lança camisas oficiais da 40ª edição Neste ano, a corrida terá um formato novo e as provas serão disputadas em dias diferentes 19.08.25 9h16