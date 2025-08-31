Bortoleto lamenta oportunidades perdidas e cobra revisão após corrida caótica na Holanda Estadão Conteúdo 31.08.25 15h03 Gabriel Bortoleto deixou o GP da Holanda com um sentimento de frustração. Depois de largar em uma posição promissora, em 13º, o brasileiro viu a estratégia não funcionar e terminou apenas em 15º, muito distante do que esperava. Logo após a bandeirada, ele admitiu que ainda não teve respostas da equipe sobre as escolhas feitas durante a prova. "Não tive tempo de conversar com os engenheiros, e eles não quiseram falar nada via rádio, provavelmente por conta de alguma informação confidencial", revelou, indicando que a Sauber preferiu manter silêncio sobre as decisões tomadas. A insatisfação do piloto vai além da comunicação limitada. Para Bortoleto, a corrida oferecia oportunidades únicas que acabaram desperdiçadas. "É uma pena, porque largamos em uma posição boa, a corrida de hoje foi uma daquelas em que não podíamos desperdiçar oportunidades e desperdiçamos todas elas", afirmou. O tom direto deixa claro que a expectativa era por um resultado expressivo, especialmente diante de um cenário tão imprevisível como o de Zandvoort. A falta de sorte também entrou em cena, principalmente na sequência de entradas do safety car. Bortoleto foi um dos prejudicados ao parar para trocar pneus instantes antes da neutralização da prova, o que o fez perder qualquer chance de ganhar posições estratégicas. Para piorar, na relargada final, a Sauber optou por mantê-lo com pneus desgastados, o que resultou em uma rápida perda de posições. Ainda sem compreender totalmente os motivos que levaram à queda de desempenho, o brasileiro planeja revisar a corrida em detalhes para encontrar respostas. "Ainda preciso assistir à prova novamente e analisar o que aconteceu aqui hoje. Vimos Isack Hadjar no pódio, o que é incrível, mas quando há um carro como o dele entre os três primeiros, significa que a corrida foi maluca e tudo poderia ter acontecido", avaliou. A situação de Bortoleto no campeonato continua complicada. Com apenas 14 pontos somados, ele ocupa a 18ª colocação no Mundial de Pilotos, enquanto a Sauber aparece em oitavo entre os Construtores, com 51 pontos. Agora,o brasileiro tentará buscar a zona de pontuação no GP da Itália, em Monza, no próximo domingo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP da Holanda Sauber Gabriel Bortoleto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL ‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense Antropólogo explica o fenômeno, enquanto torcedores do Paysandu e de clubes do eixo RJ-SP apresentam visões diferentes 31.08.25 15h00 MAIS ESPORTES Após vencer os EUA, Brasil decide a Copa América de basquete masculina contra a Argentina Classificação à final veio com vitória heroica sobre Estados Unidos 31.08.25 14h44 Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 Mais esportes Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios 30.08.25 14h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 LEÃO No meio da Série B, Remo acerta saída de atacante; saiba detalhes O anúncio foi feito na tarde deste domingo (31/8) pelo time azulino 31.08.25 14h38 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 31.08.25 7h00 REFORÇO Remo anuncia atacante português João Pedro para reforçar elenco na Série B O jogador, de 28 anos, já realizou exames médicos e iniciou os trabalhos com o restante do elenco azulino 31.08.25 15h02