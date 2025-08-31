Hamilton sofre punição e perde posições no grid para 'estreia' na casa da Ferrari Estadão Conteúdo 31.08.25 19h18 Antes mesmo de desembarcar em Monza, para a próxima etapa da temporada da Fórmula 1, Lewis Hamilton já começou com o pé esquerdo a sua "estreia" na casa da Ferrari. O inglês vai perder cinco posições no grid de largada do GP da Itália, no fim de semana que vem. Será sua primeira corrida no tradicional circuito da F-1 como piloto do time italiano. Hamilton sofreu a punição poucas horas após o fim do GP da Holanda, neste domingo. A sanção se deve a uma infração cometida antes mesmo da largada em Zandvoort. O heptacampeão mundial não respeitou as bandeiras amarelas duplas durante as voltas de reconhecimento antes da corrida. "Devido à natureza da pista, o diretor de corrida informou a todos os participantes que a última curva antes do pit lane teria bandeiras amarelas duplas acionadas", dizia um relatório dos comissários. "Isso foi feito para garantir a segurança dos pilotos no grid e no pit lane. Os regulamentos exigem que qualquer piloto que passe por um setor com bandeiras amarelas duplas acionadas 'reduza significativamente a velocidade'." Os comissários destacaram ainda que infrações deste tipo geralmente rendem perda de 10 posições no grid seguinte. Mas reduziram a pena por considerar que Hamilton ao menos tentou reduzir sua velocidade no trecho mencionado do traçado. "As diretrizes de penalidade para tal infração normalmente resultariam em uma penalidade de 10 posições no grid na próxima corrida. No entanto, dado que o piloto tentou reduzir sua velocidade e frear mais cedo, levamos isso em consideração como circunstância atenuante e impusemos uma penalidade de cinco posições no grid." A punição sela um dos finais de semana mais complicados de Hamilton nesta temporada, a sua primeira com a Ferrari. Ele não conseguiu completar a prova por rodar na curva 3, na 24ª volta, acertar o muro de proteção e forçar a entrada do safety car na pista. Sem conseguir retornar à corrida, encerrou de forma precoce sua participação no GP holandês. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP da Holanda Ferrari Hamilton punição Itália COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL ‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense Antropólogo explica o fenômeno, enquanto torcedores do Paysandu e de clubes do eixo RJ-SP apresentam visões diferentes 31.08.25 15h00 MAIS ESPORTES Após vencer os EUA, Brasil decide a Copa América de basquete masculina contra a Argentina Classificação à final veio com vitória heroica sobre Estados Unidos 31.08.25 14h44 Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 Mais esportes Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios 30.08.25 14h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 LEÃO No meio da Série B, Remo acerta saída de atacante; saiba detalhes O anúncio foi feito na tarde deste domingo (31/8) pelo time azulino 31.08.25 14h38 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 31.08.25 7h00 FUTEBOL ‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense Antropólogo explica o fenômeno, enquanto torcedores do Paysandu e de clubes do eixo RJ-SP apresentam visões diferentes 31.08.25 15h00