F1 hoje: domingo é dia de GP da Grã-Bretanha; veja onde assistir ao vivo e a classificação

Neste domingo (03), a Fórmula 1 chega à décima etapa com o GP da Grã-Bretanha, em East Midlands, na Inglaterra. Depois do Circuito de Canadá, em Montreal, a competição aterrissa no Reino Unido para uma das corridas mais tradicionais do esporte, o Circuito de Silverstone.

Disputada pela primeira vez em 1948, essa corrida, ao lado do GP italiano, são as duas únicas presentes em todas as temporadas do Campeonato Mundial de Fórmula 1, desde 1950. Inclusive, neste circuito, foi realizada a primeira corrida da história, há 70 anos. Com curvas de alta velocidade, a pista de Silverstone exige dos pilotos muita atenção com os pneus e cuidado com a pista molhada, já que é previsto temperaturas em torno dos 16°C, com 24% de possibilidade de chuvas na região.

VEJA MAIS

Características do Circuito de Silverstone

Circuito de Silverstone (Reprodução / Site oficial Fórmula 1)

Distância: 5.891km

Recorde em corrida: 1min27s097 (Max Verstappen, Red Bull, 2020)

Número de voltas: 52

DRS: 2 zonas

Pneus disponíveis: C1 (duros), C2 (médios) e C3 (macios)

Como acompanhar o GP da Grã-Bretanha?

Dia e hora: Domingo, 03 de julho, a partir das 11h

Onde assistir: TV Band, Site da BAND, BandPlay e BandNewsFM

VEJA MAIS

Como está a classificação geral da Fórmula 1?

No top 3, Max Verstappen (Red Bull) é líder isolado do campeonato com 175 pontos. Sérgio Perez (Red Bull) é o 2° com 129, e Charles Leclerc (Ferrari) fecha com 126 pontos.

Curiosidades sobre o GP da Grã-Bretanha

Há 70 anos, em 13 de maio de 1950, a Fórmula 1 realizou a primeira corrida da categoria neste circuito e a Rainha Elizabeth II marcou presença no evento.

Um dos momentos mais marcantes da F1 foi protagonizado por Ayrton Senna. Em 1991, neste circuito, o carro do piloto brasileiro ficou sem gasolina, ele parou o carro da McLaren e pegou uma carona com Nigel Mansell, da Williams. Confira o momento:

Nigel Mansell e Ayrton Senna (Pascal Rondeau / Allsport)

As pistas do Circuito de Silverstone eram usadas para aterrissagem e decolagem da Royal Air Force (a Força Aérea Britânica) durante a Segunda Guerra Mundial.

Lewis Hamilton é o maior recordista neste circuito, com sete vitórias. Inclusive, é a única pessoa que dá nome a um trecho da pista de Silverstone. Em 2020, a reta principal, onde ficam os boxes, passou a ser chamada de reta Hamilton.

Confira abaixo o calendário completo:

GP da Áustria – 08 a 10 de julho

GP da França – 22 a 24 de julho

GP da Hungria – 29 a 31 de julho

GP da Bélgica – 26 a 28 de agosto

GP da Holanda – 02 a 04 de setembro

GP da Itália – 09 a 11 de setembro

GP de Singapura – 30 de setembro a 02 de outubro

GP do Japão – 07 a 09 de outubro

GP dos Estados Unidos – 21 a 23 de outubro

GP do México – 28 a 30 de outubro

GP do Brasil – 11 a 13 de novembro

GP de Abu Dhabi – 18 a 20 de novembro

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)