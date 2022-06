O Patrão é brasileiro! Lewis Hamilton recebe título de cidadão honorário do Brasil

A Câmara dos Deputados publicou, nesta quinta-feira (9), a resolução que dá ao heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton o título de cidadão honorário brasileiro. A horatia será entregue ao piloto britânico em uma sessão solene, ainda sem data marcada.

Hamilton tem uma relação especial com o Brasil e nunca escondeu seu carinho pelo povo brasileiro. O seu grande ídolo é Ayrton Senna. Sempre que pode, o heptacampeão faz homenagem ao piloto ou referência ao país.

Na temporada passada, no Grande Prêmio de São Paulo, Hamilton protagonizou uma das corridas mais emocionantes do GP. Ao cruzar a linha de chegada, o piloto pegou uma bandeira do Brasil e repetiu a comemoração de Senna, dando voltas no autódromo de Interlagos.

Com isso, o deputado André Figueiredo (PDT-CE) entendeu que a comemoração do britânico uniu e “resgatou a autoestima do povo brasileiro”.

Recentemente, em passagem pelo Brasil, Hamilton falou sobre a paixão pelo país e disse que estava esperando o seu título de cidadão brasileiro. Pois bem, agora Lewis não precisa esperar mais.