Max Verstappen vence o GP do Canadá e amplia vantagem no mundial de Fórmula 1

O piloto holandês Max Verstappen venceu o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. O líder do campeonato mundial, apesar de ter largado na pole position, suou para conseguir mais uma vitória no torneio. A menos de um segundo atrás do vencedor, Carlos Sainz, da Ferrari, chegou em segundo. Já o heptacampeão mundial Lewis Hamilton completou o pódio em terceiro.

Com a vitória, Max Verstappen vai a 175 pontos e amplia a vantagem na liderança sobre o vice-líder Pérez de 21 para 46 pontos. A RBR, embora tenha pontuado apenas com o campeão, vai a 304 pontos. Ela segue líder, mas com o pódio de Sainz, a Ferrari descontou em quatro pontos os 80 de desvantagem, na segunda colocação.

Os pilotos, agora, terão uma folga de duas semanas do campeonato. A próxima etapa da temporada será no dia 3 de julho, pelo GP da Inglaterra, no tradicional circuito de Silverstone.

Veja a colocação final dos pilotos:

Classificação final GP Canadá (Divulgação)