Gedoz no Castanhal? Executivo de futebol do Japiim fala sobre retorno de meia ex-Remo

O meia Felipe Gedoz, ex-Remo, está próximo de acertar o retorno ao Castanhal. Segundo informações do executivo de futebol do Japiim, Eduardo Lima, as conversas com o jogador já estão bem avançadas, no entanto, não tem nada certo até o momento. Apesar disso, o dirigente afirmou que espera que tudo seja definido até o final desta semana.

"Existem conversas com o Felipe Gedoz há algumas semanas, e ambas as partes desejam o retorno. As conversas estão adiantadas, mas nada está fechado. A gente espera que, até o fim desta semana, o 'martelo' seja batido, para assinar o pré-contrato e a gente poder anunciar", informou o executivo.

Felipe Gedoz atuou no Castanhal nesta temporada. O jogador foi a grande contratação do clube aurinegro para a disputa do Campeonato Paraense. Contudo, a campanha não foi boa e o Castanhal não conseguiu avançar para a segunda fase, terminando a disputa na 10ª colocação.

Ao todo, Gedoz fez sete partidas com a camisa do Japiim e marcou dois gols. Apesar da passagem discreta, Eduardo Lima destacou que o jogador quer retornar ao time, assim como o clube tem interesse no retorno.

"Foi um desejo do atleta retornar ao Castanhal, ele se adaptou muito bem aqui. Infelizmente, a campanha não foi das melhores, mas a gente que acompanhou o trabalho do Felipe no dia a dia sabe do potencial e do querer do atleta. É um atleta identificado com o Campeonato Paraense e estamos com conversas finais para sacramentar essa contratação", concluiu Eduardo Lima.

Felipe Gedoz tem 31 anos. O meia ficou conhecido no futebol paraense após a passagem pelo Remo. O jogador chegou ao time azulino em 2020, emprestado pelo Nacional, do Uruguai. Naquele ano, fez 19 jogos e marcou dois gols.

Na temporada seguinte, na Série B, Gedoz atuou em 51 partidas pelo Leão Azul e fez nove gols, além de dar uma assistência. Já em 2022, a relação com o clube azulino, e o jogador saiu após nove jogos e um gol.

Antes de chegar ao Castanhal, o meia passou pelo Brasiliense-DF, Santa Cruz-PE e Ypiranga-RS. Além disso, atuou no Defensor Sporting, do Uruguai, no Club Brugge, da Bélgica, no Atlético-PR, no Goiás–GO e no Vitória–BA.