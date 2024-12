Dias após ser anunciado por time goiano, meia é confirmado pelo Castanhal; veja quem é

O meia Dioguinho, de 28 anos, está de volta ao futebol paraense. Com passagens por Castanhal, Remo e Paysandu, o jogador que estava no Al-Karma-IRQ, até chegou a ser anunciado pelo Goiânia-GO no dia 27 de novembro, mas foi confirmado mesmo pelo Japiim para temporada 2025. Será a segunda passagem do atleta pelo time da cidade modelo.

Em 2025, o Castanhal terá apenas o Parazão no calendário. O grande objetivo do clube aurinegro é fazer bonito no estadual e conquistar a vaga na Série D 2026. Para isso, o Japiim da Estrada terá o comando do técnico Jairo Nascimento e também contratou atletas experientes, como o atacante Paulo Rangel.

NÚMEROS

Na sua primeira passagem pelo Castanhal, em 2019, Dioguinho atuou em 11 jogos e marcou cinco gols. Pelo Leão, foram 45 jogos e seis gols. Já pelo Paysandu, último clube paraense em que jogou, foram 26 partidas e quatro gols.

PRÉ-TEMPORADA

Dioguinho, Paulo Rangel e demais jogadores do elenco irão se apresentar neste mês de dezembro ao Castanhal. A pré-temporada será realizada no Complexo Esportivo do clube, que recebe treinos e jogos.