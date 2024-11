De olho no Parazão 2025, Castanhal aposta na experiência e fecha com o atacante Paulo Rangel

O Castanhal oficializou a contratação do atacante Paulo Rangel, de 39 anos, uma figura bem conhecida no futebol paraense. O veterano tem no currículo o feito de ser artilheiro do Campeonato Paraense nas edições de 2021 e 2022, quando vestiu a camisa da Tuna Luso.

Com mais de 30 clubes no histórico, Paulo Rangel retorna ao cenário local para integrar o oitavo time paraense de sua carreira. Ele já defendeu Canaã, Paragominas, Parauapebas, Paysandu, Pedreira, São Raimundo-PA e, claro, a Tuna Luso. Agora, ele chega ao Japiim como o primeiro reforço confirmado para a próxima temporada.

VEJA MAIS



A chegada do atacante acontece pouco depois do anúncio do técnico Jairo Nascimento, que comandará o time no Campeonato Paraense de 2025. Com essas movimentações, o Castanhal busca superar a campanha de 2024, quando a equipe ficou apenas na 10ª colocação, escapando por pouco da zona de rebaixamento.