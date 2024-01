Ex-técnico do Flamengo e Corinthians, Vitor Pereira é contratado por clube da Arábia Saudita

O técnico português Vitor Pereira, que comandou Flamengo e Corinthians no futebol brasileiro, está de volta ao trabalho. Segundo o jornal "O Jogo", ele assinou contrato com o Al Shabab, da Arábia Saudita.

Este será o terceiro desafio de Vitor Pereira no continente asiático. O treinador já dirigiu o Shanghai SIPG, da China, e o Al-Ahli, da própria Arábia Saudita.

No Al Shabab, Vitor Pereira terá a missão de recolocar a equipe na briga pelo título do Campeonato Saudita. O time está atualmente na 11ª posição da tabela, a 32 pontos do líder Al-Hilal.

O elenco do Al Shabab conta com alguns nomes conhecidos do futebol brasileiro, como o volante colombiano Gustavo Cuéllar, ex-Flamengo, e o atacante belga Yannick Ferreira Carrasco, ex-Atlético de Madrid.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)