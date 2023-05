Após demissão do Flamengo, Vitor Pereira fala da experiência no Brasil: 'Muito desgastante'

O técnico Vítor Pereira finalmente quebrou o silêncio após sua saída do Flamengo, em abril. Em um evento realizado em Portugal, ele compartilhou suas impressões sobre o trabalho realizado no clube carioca, descrevendo-o como difícil e desgastante, mencionando também os desafios enfrentados.

Durante a fala, Vítor Pereira destacou a transição do Corinthians para o Flamengo. Ele brincou disse que a experiência não foi fácil e envolveu algumas "guerras" entre torcedores. O treinador revelou que teve pouco tempo para descansar entre os projetos e que ainda está lidando com as consequências dessa demanda intensa. Segundo ele, a conta do desgaste ainda está sendo paga.

VEJA MAIS

Após a saída do Flamengo, Vítor Pereira agora está disponível no mercado e, de acordo com seu planejamento de carreira, pretende aproveitar alguns meses para descansar após a experiência "desgastante" no futebol brasileiro.

"Vou descansar, preciso de descansar. O futebol é uma paixão, mas ao mesmo tempo é uma droga. Eu hoje estou bem sem ele, preciso parar um bocadinho, mas tenho a certeza de que daqui a dois meses começo a ter dificuldade de viver sem ele. É como viver sem uma droga que não conseguimos largar. Porém já estou bem, vou descansar, estar com a família e fazer coisas que já não faço há muito tempo. Depois vou ver se tenho paciência para agarrar um bom projeto, mas se ele não aparecer depressa, lá vou eu para mais uma aventura", afirmou o treinador.

A contratação de Vítor Pereira pelo Flamengo foi anunciada em dezembro de 2022, pouco tempo depois de sua passagem pelo Corinthians. Porém, o período no clube carioca foi conturbado e o treinador acumulou o vice-campeonato da Supercopa, da Recopa e do Carioca, além da terceira colocação no Mundial.