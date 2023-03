Flamengo: clube terá que gastar quantia milionária para demitir Vítor Pereira; veja quanto

O Flamengo terá que desembolsar cerca de R$15 milhões caso queira demitir o técnico português Vítor Pereira, de 53 anos, oficializado no clube desde os primeiros dias de janeiro. A informação do colunista Paulo Vinícius Coelho também aponta que o clube já desembolsou mais de R$20 milhões com a demissão de quatro dos últimos oito técnicos.

VP está sendo extremamente criticado por torcedores e jornalistas pela péssima atuação do clube carioca nos últimos jogos, resultando na eliminação na semifinal do Mundial de Clubes, derrota na final da Supercopa e da Recopa Sul-Americana, além da derrota na partida de ontem (8) para o Fluminense, que deu o título da Taça Guanabara para o maior rival.

Segundo informações do colunista, a equipe ainda não pretende demitir o técnico e vai esperar até o final do Campeonato Carioca para decidir o futuro de VP no clube. O Flamengo se classificou para a fase final da competição e espera o fim da rodada para saber quem irá enfrentar.

Somente com multas rescisórias, o Flamengo precisou gastar cerca de R$22 milhões com quatro dos últimos oito técnicos. Veja os valores:

Já Dorival Júnior, último no comando do Flamengo antes da chegada de Vítor Pereira, não recebeu multa rescisória pois saiu do clube após o fim do contrato e, portanto, não foi demitido.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)