Mansão de Gabigol: veja como é por dentro a casa de R$ 13 milhões do jogador do Flamengo

Após oito meses morando de aluguel, Gabigol desembolsou R$ 13 milhões ao comprar um mansão em condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O jogador do Flamengo, que estava pagando R$ 30 mil de aluguel, tem vizinhos famosos como Jade Picon, Aline Campos e, recentemente surgiram rumores de que Rafaella Santos, irmã de Neymar e sua ex-namorada, também estaria negociando um imóvel no condomínio.

Com a compra definitiva do imóvel, o atacante tomou a decisão de fazer uma reforma para garantir conforto e sua privacidade na mansão que tem 900 metros bem aproveitados. Ao todo são três andares, cinco suítes, sauna a vapor, piscina aquecida, espaço gourmet, adega climatizada, escritório, cinema e um grande salão de jogos no último andar. Veja as imagens do novo lar de Gabigol.

Salão de jogos completo que ocupa quase um andar inteiro. (Reprodução/Youtube)

Sala de cinema conta com dois sofás e home theater (Reprodução/Youtube)

Banheiro enorme com hidromassagem. (Reprodução/Youtube)

Área externa da casa conta com piscina aquecida (Reprodução/Youtube)

Mansão com três andares fica localizada em condomínio de luxo na Zona Oeste do Rio de Janeiro. (Reprodução/YouTube)

