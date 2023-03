De virada! Fluminense vence o Flamengo e conquista a Taça Guanabara no Maracanã

O Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1, de virada, e conquistou a Taça Guanabara do Campeonato Carioca. O confronto emocionante ocorreu na noite de quarta-feira (8), no estádio do Maracanã. Com a vitória, o Tricolor das Laranjeiras encerrou a fase inicial da competição na primeira posição, com 25 pontos.

Após derrotas importantes no ano, incluindo a Recopa Sul-Americana, o Mundial de Clubes e a Supercopa, o Flamengo enfrentou desconfianças ao entrar no gramado com uma escalação diferente da usual. Mas as decisões do técnico Vítor Pereira se mostraram acertadas na etapa inicial do jogo.

Com a aposta do time de se fechar atrás, em jogadas de contra-ataque, para atacar o Fluminense, Everton Cebolinha dominou na ponta esquerda e cortou para o meio, se livrando da marcação de Samuel Xavier e de Nino, antes de chutar com categoria e marcar um gol no goleiro Fábio aos 18 minutos do primeiro tempo.

O Rubro-Negro ainda ampliou a vantagem, aos 33 minutos, com Gabriel Barbosa, mas o gol acabou anulado pelo juiz, por causa da falta de Matheus França em disputa de bola com André.

Na volta do intervalo, o técnico fluminense Fernando Diniz realizou substituições no time: Lima e Gabriel Pirani nos lugares de Keno e de David Braz. A intenção foi aumentar o domínio da equipe na faixa central do jogo. As modificações fizeram efeito já aos sete minutos do segundo tempo, com o artilheiro argentino Gérman Cano abrindo o placar da equipe de Laranjeiras.

O gol da vitória veio aos 39 minutos com a finalização de Gabriel Pirani, em jogada de Cano. A partir daí o Tricolor se segurou até o apito final para soltar o grito de campeão.

Flamengo na segunda posição e Botafogo desclassificado

Com a derrota, o Rubro-Negro ficou na segunda posição, com 23 pontos, mas podendo ser ultrapassado pelo Vasco, que tem 20 pontos e que pega o Bangu nesta quinta-feira (9) em São Januário. Já o Botafogo perdeu de 1 a 0 para a Portuguesa e acabou fora do mata-mata do Carioca após terminar o primeiro turno na 5ª posição, com 19 pontos.

O Volta Redonda é o quarto semi-finalista, após empatar em 3 a 3 com o Boavista.