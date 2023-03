Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo e horário do Campeonato Carioca

As equipes Flamengo x Fluminense disputam nesta quarta-feira (08/03) a 11° rodada do Campeonato Carioca. O jogo será realizado às 21h10 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Fluminense ao vivo?

A partida Flamengo x Fluminense pode ser assistida ao vivo pela Band e pela Bandsports, a partir das 21h10 (horário de Brasília).

Como Flamengo x Fluminense chegam para o jogo?

Flamengo e Fluminense são líder e vice-líder do Campeonato Carioca, respectivamente. O Rubro-Negro soma 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto que o Fluminense acumula 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Ambas as equipes marcaram 18 gols em suas partidas, porém o Flamengo já sofreu 4 gols, 1 a mais que o Fluminense.

Prováveis Escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexsander; André, Martinelli, Ganso e Arias; Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Flamengo: Santos; Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Pablo (Léo Pereira); Matheuzinho (Varela), Vidal, Gerson, Everton Ribeiro (Cebolinha), Arrascaeta e Ayrton Lucas; Gabigol. Técnico: Vítor Pereira.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Fluminense

Campeonato Carioca

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 08 de março de 2023, 21h10