Com sustos, Flamengo vence Al Ahly e termina o Mundial de Clubes em terceiro lugar

Foi no sufoco, mas o Flamengo venceu o Al Ahly, do Egito, por 3 a 2, por 4 a 2 e conquistou o terceiro lugar no Mundial de Clubes da FIFA. Gabigol (duas vezes) e Pedro (duas vezes) marcaram os gols do Mengão na partida. Já Ahmed Kader fez os dois da equipe africana no jogo.

Ao contrário do que a tradição das disputas de terceiro lugar manda, o duelo entre Flamengo e Al Ahly foi bastante disputado e cheio de reviravoltas. Os cariocas saíram na frente, ainda no primeiro tempo, mas levaram o empate antes do intervalo. Na segunda etapa, os africanos viraram o jogo, mas tomaram o troco na reta final de partida, após terem um jogador expulso.

Com a participação no Mundial finalizada, o Flamengo volta às forças para a disputa do Campeonato Carioca. Já no meio da próxima semana, na quarta-feira (15), o Mengão enfrenta o Volta Redonda, em partida válida pela oitava rodada do torneio.

Primeiro tempo

O Flamengo começou melhor na partida e abriu o placar com Gabigol, após pênalti sofrido por Varela. Depois, o time de Vítor Pereira diminuiu o ímpeto ofensivo e viu o Al Ahly melhorar em campo. Os egípcios cresceram no jogo e chegaram ao empate com a bola aérea. Depois de deixar tudo igual, os times caíram de rendimento e entregaram um fim de primeiro tempo fraco.

Segundo tempo

Desta vez quem começou melhor foi o Al Ahly, que logo conseguiu a virada, com Ahmed Kader, pegando rebote de pênalti defendido por Santos. No entanto, os rumos da partida mudariam minutos depois, com a expulsão de Abdelfattah, após falta em Arrascaeta. Com um a mais, o Flamengo se sobresaiu no jogo e fez mais três, com Pedro (duas vezes) e Gabigol.